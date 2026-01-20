El Pino Carranza de Portillo (Valladolid) protagonizará este jueves el cupón de la ONCE

Cupón dedicado al Pino de Carranza. - ONCE

VALLADOLID 20 Ene. (EUROPA PRESS) - Cinco millones de cupones llevarán la imagen del Pino Carranza de Portillo (Valladolid) en el sorteo de este jueves, 22 de febrero, y dentro de la serie 'Abraza tu árbol' dedicada por la Organización Nacional de Ciegos (ONCE).

El Pino Carranza de Portillo es un gran ejemplar de pino albar o piñonero (pinus pinea). Su tronco tiene en su base con un perímetro de más de 4,5 metros, tiene una altura aproximada de 22 metros y un diámetro en la copa de 26 metros. También es conocido como el Pino de la Tía Hilaria, detalla la ONCE a través de un comunicado

El pino piñonero, como el de Portillo, recibe su nombre del hecho de que produce como semilla grandes piñones, que han sido consumidos por la humanidad desde tiempos remotos. Es de hoja perenne. En su juventud, tiene forma de globo redondeado; cuando llega a la mediana edad se caracteriza por su copa redonda y tronco grueso. Cuando alcanza su madurez, este pino tiene una copa ancha en forma de sombrilla.

La corteza es gruesa, de color marrón rojizo y con fisuras. Las piñas son ovalo-esféricas de entre 10 y 15 cm de longitud. Maduran al tercer año, dando unos piñones cubiertos de una dura corteza, de 1 cm de longitud, carnosos y sabrosos.

La serie, 'Abraza tu árbol', se inició en el mes de marzo de 2023, coincidiendo con la llegada de la primavera. Con ella, la Organización quiere destacar el valor de estos tesoros ambientales de los que se pueden disfrutar en las 50 provincias y las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (seis euros) y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado. Los cupones de la ONCE se comercializan por los más de 21.000 vendedores y vendedoras de la Organización.

Además, se pueden adquirir desde www.juegosonce.es y en establecimientos colaboradores autorizados.