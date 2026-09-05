Pino defiende la mejora genética de la ganadería "unida a su utilidad productiva, económica y territorial"

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, con la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS) y representantes de otras entidades. - JCYL

SALAMANCA 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha mantenido este sábado, en el marco de Salamaq 2026, una reunión de trabajo con la Real Federación Española de Asociaciones de Ganado Selecto (RFEAGAS), una cita en la que ha defendido la mejora genética de la ganadería "unida a su utilidad productiva, económica y territorial".

Pino ha estado acompañado por el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García, y por el director general del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACyL), David González.

En el encuentro han participado el presidente de RFEAGAS, José Luis Urquijo; su vicepresidente, Alonso Álvarez de Toledo, y representantes de asociaciones de bovino, ovino, caprino, porcino, equino, avicultura y ganado de lidia.

RFEAGAS agrupa 122 organizaciones de criadores y representa más del 95 por ciento del censo de raza pura de España, lo que ha permitido abordar en Salamanca cuestiones que trascienden el ámbito autonómico y afectan al futuro del conjunto de la ganadería española.

La Junta ha dado respuesta con rapidez a la necesidad de mantener un encuentro directo con la Federación al facilitar una reunión que ambas partes consideraban necesaria para abordar de manera inmediata las cuestiones de interés para el sector.

"Queremos escuchar a quienes conocen el ganado, trabajan con él y arriesgan su patrimonio todos los días. La política ganadera tiene que construirse desde la realidad de las explotaciones y tener un objetivo muy claro: que producir siga siendo rentable", ha señalado Pino.

La selección genética, ha asegurado, "permite mejorar productividad, eficiencia y adaptación, mientras que muchas razas se encuentran estrechamente vinculadas a sistemas extensivos que aprovechan los recursos naturales, mantienen actividad económica en los pueblos y contribuyen a gestionar el territorio".

"La genética no es una cuestión secundaria. Es productividad, sanidad, adaptación y competitividad. Tenemos que conservar nuestro patrimonio ganadero, pero la mejor manera de hacerlo es conseguir que haya profesionales que puedan vivir de él. Sin rentabilidad no habrá conservación ni relevo generacional", ha subrayado.

Esa orientación se traducirá además en un refuerzo progresivo de las políticas de apoyo a la sanidad animal, la mejora genética, la investigación aplicada, la bioseguridad y la capacidad productiva de las explotaciones, con el objetivo de que Castilla y León siga "liderando la ganadería española desde la innovación, la competitividad y la rentabilidad".

La Junta mantiene dos millones de euros de financiación íntegramente autonómica para fomentar la cría e inscripción de ejemplares de razas puras de Castilla y León en los libros genealógicos. Esta línea forma parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento de los programas de selección, los recursos genéticos y la capacidad de innovación del sector ganadero.

En la reunión se han abordado estas medidas, junto al apoyo al control lechero, los programas de cría y las asociaciones responsables de los libros genealógicos. "Los libros genealógicos, el control de rendimientos y los programas de cría son herramientas para mejorar nuestra ganadería. Tenemos que apoyarlas y, al mismo tiempo, simplificar todo lo que se pueda alrededor de ellas", ha afirmado Pino.

DEFENSA DE ITACYL

Por otro lado, Pino ha reivindicado un ITACyL pegado al terreno, capaz de trabajar con los criadores en mejora genética, reproducción, sanidad animal, digitalización, inteligencia artificial y valorización de las producciones.

El objetivo es que el conocimiento generado en los centros de investigación llegue con mayor rapidez a las explotaciones, para tener mejores herramientas de gestión, nuevas tecnologías, avances sanitarios y mejoras productivas que incrementen la rentabilidad del sector.

Entre las iniciativas en marcha figuran BARINATUB, sobre nuevas estrategias de apoyo frente a la tuberculosis bovina persistente, y DATABOVIS, para aplicar analítica de datos e inteligencia artificial a la transformación digital del sector ganadero. A ellos se suma INNOBRAVO, dirigido al estudio y mejora del vacuno bravo, su reproducción, la calidad y valorización de su carne y la transferencia de resultados al sector.

Durante la reunión, se ha tratado también cuestiones relacionadas con la simplificación administrativa, la coordinación sanitaria y el respaldo a los programas de mejor a genética y control de rendimientos.

En este aspecto, Pino ha defendido que simplificar no significa rebajar las garantías sanitarias o de trazabilidad, sino eliminar duplicidades, mejorar la coordinación administrativa y devolver tiempo al ganadero para que pueda dedicarlo a producir y gestionar su explotación.

Por otro lado, el encuentro ha contado también con representantes del ganado de lidia, entre ellos la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia, con la que ITACyL mantiene una relación de investigación y transferencia.