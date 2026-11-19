Pino, durante la clausura de DATAGRI 2026 - JCYL

VALLADOLID 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha puesto de relieve la importancia de orientar la investigación y la innovación hacia las necesidades concretas de agricultores y ganaderos, para favorecer que los resultados obtenidos en los centros tecnológicos y de investigación lleguen al territorio y se traduzcan en mejoras de la actividad productiva, la competitividad y la rentabilidad de las explotaciones.

Así lo ha señalado durante la clausura de DATAGRI 2026 con la celebración del DEMO DAY, la última de las tres jornadas de este encuentro nacional de referencia en digitalización e innovación agroalimentaria, celebrado en las instalaciones del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (Itacyl), señala el departamento en una nota remitida a Europa Press.

La jornada de clausura ha permitido a agricultores, ganaderos, profesionales y representantes del ámbito académico y tecnológico conocer de primera mano soluciones digitales y herramientas innovadoras aplicadas a los retos reales del sector agrario.

El programa ha incluido demostraciones en campo, talleres prácticos, experiencias de digitalización, presentaciones de soluciones tecnológicas y rutas guiadas, acercando la investigación y los avances tecnológicos a su aplicación directa en las explotaciones.

Durante la jornada, Pino ha informado de los trabajos de formación agraria y del medio natural en la Comunidad, que cuenta con ocho centros de capacitación distribuidos en todo el territorio. Estos centros desarrollan la formación de los futuros profesionales del sector, para adaptar los módulos a las nuevas necesidades de la agricultura, la ganadería y el ámbito forestal e incorporando contenidos vinculados a la digitalización, la innovación y las nuevas tecnologías.

Este proceso incluye asimismo una mayor conexión de los centros de capacitación con las universidades y los organismos de investigación, de manera que formación, innovación y transferencia de conocimiento estén cada vez más vinculadas.

También la continuidad de los itinerarios formativos de los alumnos que quieran acceder posteriormente a estudios universitarios, avanzando en mecanismos de reconocimiento de créditos y convalidaciones que faciliten esa conexión entre la formación agraria y la universidad, señalan desde la Consejería.

En este ámbito, se contempla la coordinación entre los centros de formación agraria y forestal, el Itacyl y las estructuras vinculadas a la investigación, la formación y la educación ambiental, para un una mayor conexión entre formación, investigación, innovación y transferencia de conocimiento al sector agrario.