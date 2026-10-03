Pino destaca a veterinarios e ingenieros de montes como perfiles "estratégicos" para el futuro de CyL

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, en los actos organizados por el Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila con motivo de la festividad de San Francisco de Asís. - JCYL

VALLADOLID 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha destacado este sábado el "carácter estratégico" de veterinarios e ingenieros de montes para garantizar "tres elementos esenciales" para el futuro de Castilla y León y de España, la producción de alimentos seguros, la sanidad animal y la gestión activa del territorio.

Pino ha participado en los actos organizados por el Colegio Oficial de Veterinarios de Ávila con motivo de la festividad de San Francisco de Asís, que incluyen el acto institucional de bienvenida a los nuevos colegiados y el reconocimiento a los profesionales jubilados.

El consejero ha agradecido la invitación y ha reconocido la labor que desarrolla la organización colegial en defensa de la profesión y en la mejora de los servicios que los veterinarios prestan a la sociedad.

Asimismo, ha subrayado que las profesiones de veterinario, ingeniero agrónomo e ingeniero de montes están "profundamente ligadas al territorio" y desempeñan "funciones decisivas" para la economía, la salud pública, la ganadería y la conservación del patrimonio natural.

"España no puede renunciar a las profesiones que garantizan tres cosas esenciales para cualquier nación: alimentos seguros, sanidad animal y un territorio bien gestionado. Veterinarios e ingenieros de montes forman parte de esa infraestructura humana y técnica imprescindible para nuestra seguridad alimentaria y nuestra autonomía estratégica", ha señalado.

La propia hoja de ruta de la Consejería sitúa a perfiles y demás técnicos que trabajan sobre el terreno como "soporte fundamental" de la producción agroganadera, la seguridad alimentaria y la conservación ordenada del medio natural, según ha señalado la Junta en un comunicado recogido por Europa Press.

En este contexto, Pino ha destacado especialmente el papel de la profesión veterinaria y ha reafirmado la sanidad animal como una de las prioridades de la legislatura: "Es salud pública, seguridad alimentaria, acceso a los mercados y rentabilidad para nuestros ganaderos".

Así, ha asegurado que Junta reforzará un sistema "basado en el rigor científico, la prevención, la vigilancia epidemiológica y la bioseguridad, con especial atención a enfermedades de alto impacto sobre la cabaña ganadera".

Entre las actuaciones previstas se encuentra la puesta en marcha de la Unidad Veterinaria de Emergencia Sanitaria, concebida como una estructura especializada y operativa con capacidad de desplazamiento inmediato ante brotes, alertas sanitarias o situaciones de especial complejidad.

También se avanzará en la simplificación de la gestión de las explotaciones mediante la nueva regulación de trazabilidad y registro de animales terrestres, reduciendo obligaciones registrales redundantes y evitando duplicidades documentales.

Además, en el marco de la futura reforma de la Ley de Sanidad Animal de Castilla y León, la Consejería quiere actualizar la normativa, reforzar el papel de los veterinarios y dar respuesta a los nuevos desafíos sanitarios, productivos y ambientales desde una perspectiva más integrada.

Por todo ello, tal y como ha indicado la Junta, la colaboración con la profesión veterinaria ha sido una "prioridad" desde los primeros días del mandato, un contexto en el que se ha defendido el binomio ganadero-veterinario.

APORTAR A LA POLÍTICA AMBIENTAL

Por otro lado, Pino ha apuntado que las competencias ambientales de su área amplía los ámbitos en los que los veterinarios pueden aportar su conocimiento técnico y científico, especialmente en la gestión de la fauna silvestre, la conservación de especies protegidas y el seguimiento sanitario de las poblaciones animales.

A su juicio, los veterinarios "tienen mucho que aportar en la gestión responsable de especies como el lobo, el oso, el lince o el urogallo; en los controles poblacionales vinculados a la sanidad animal y a la prevención de enfermedades; y también en la gestión de la caza y de la pesca".

Asimismo, ha situado la ganadería extensiva como uno de los mejores ejemplos de la "necesaria integración" entre producción agraria y gestión ambiental. En esta materia, el consejero ha defendido que la ganadería extensiva aprovecha recursos naturales del monte y del medio, los transforma en carne y leche, y contribuye al mismo tiempo a reducir la carga vegetal y prevenir incendios.

"Mantener ganaderos en el territorio es también mantener un territorio gestionado. Una vaca, una oveja o una cabra que aprovechan nuestros pastos están produciendo alimentos, pero están haciendo además una labor que beneficia al conjunto de la sociedad", ha señalado.

Para Pino, esa realidad demuestra que producción y conservación no deben plantearse como conceptos enfrentados. "El campo, el ganado y el monte forman parte de una misma realidad. La buena política ambiental no consiste en expulsar la actividad del territorio, sino en gestionarlo con ciencia, profesionales y sentido común", ha afirmado.

Por último, el consejero ha aplaudido la labor de los ingenieros de montes, por su aportación a la ordenación forestal, la gestión sostenible de recursos, la prevención de incendios, la restauración de ecosistemas, la bioeconomía y la planificación territorial.

"Nuestros montes necesitan conocimiento técnico, planificación, aprovechamientos sostenibles y actividad económica. El abandono no puede convertirse en una política forestal", ha manifestado, para ensalzar a estos perfiles profesionales y garantizar la colaboración de la junta con los colegios que los representan.