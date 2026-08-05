Pino pide a los laboratorios de vacunas que prioricen el envío de dosis a las zonas con focos de Newcastle

Pino en la reunión con responsables de los laboratorios de vacunas - JCYL

VALLADOLID 5 Ago. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha pedido a los laboratorios fabricantes de vacunas que, en la medida de lo posible, prioricen el envío de dosis a las zonas en las que se han detectado focos de enfermedad de Newcastle para atender después las necesidades del resto de Castilla y León y de España.

"Las vacunas tienen que llegar a tiempo y, en primer lugar, allí donde existen focos. Cada día cuenta para contener la enfermedad, evitar su propagación y proteger las explotaciones, ha aseverado Joaquín Antonio Pino.

La Consejería ha cifrado en torno a 215 millones de dosis anuales las necesidades de vacunación de Castilla y León frente a la enfermedad de Newcastle, una demanda que los laboratorios podrán atender mediante el aumento del ritmo de fabricación y el suministro que ya están realizando.

Así lo ha asegurado la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental tras la reunión mantenida por el consejero y el director general de Producción Agrícola y Ganadera, Juan José García García, con responsables de varios laboratorios con plantas de producción ubicadas en Castilla y León para analizar las existencias, la capacidad de fabricación y las previsiones de abastecimiento durante lo que resta de 2026 y a lo largo de 2027.

Las mismas fuentes han explicado que los representantes de los laboratorios han mostrado su disposición a mantener una "coordinación permanente" con la Consejería "para anticipar las necesidades derivadas de la evolución epidemiológica y evitar tensiones en el abastecimiento".

La Consejería ha recordado que la vacunación obligatoria ha comenzado este mes en Valladolid y Segovia y se extenderá en septiembre al resto de la Comunidad y ha incidido en que la inmunización será un requisito obligatorio para autorizar la repoblación de las naves una vez superada la enfermedad.

El Gobierno autonómico ha reivindicado la vacunación como "una herramienta esencial" para proteger las explotaciones avícolas y facilitar la recuperación de la actividad en las granjas afectadas a lo que ha añadido que contribuye a reducir el impacto económico de la enfermedad, preservar la rentabilidad de las explotaciones y mantener la capacidad productiva de un sector esencial para el abastecimiento alimentario.

Por otro lado, la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental ha insistido en la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad, tanto en las instalaciones como en los procedimientos diarios de trabajo y en el comportamiento del personal. "El control de accesos, la limpieza, la desinfección y el cumplimiento riguroso de los protocolos siguen siendo decisivos para reducir el riesgo de transmisión", ha reiterado.

Pino también ha reiterado la necesidad de establecer un mando único en sanidad animal que permita responder de forma homogénea, coordinada y eficaz ante las enfermedades ganaderas y ha defendido una dirección funcional compartida entre el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y las comunidades autónomas, basada en criterios y protocolos comunes.

Por último, ha recordado que la aparición de enfermedades que afectan simultáneamente a varias comunidades autónomas exige una respuesta coordinada y ágil por parte de todas las administraciones implicadas por lo que ha llamado a evitar diferencias de criterio que puedan dificultar el control sanitario.

"La sanidad animal necesita una dirección clara, protocolos comunes y capacidad para actuar con rapidez. Nuestro compromiso es proteger a los ganaderos, contener la enfermedad y garantizar la continuidad de la actividad productiva", ha concluido el consejero de Vox.