Pino reivindica en Bruselas una PAC alejada del "cofanatismo", hecha por el campo y orientada a la "rentabilidad"

VALLADOLID 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental, Joaquín Antonio Pino, ha reivindicado en Bruselas una Polícita Agraria Común (PAC) alejada del "cofanatismo", que esté hecha por agricultores y se oriente a la "rentabilidad" de las expolotaciones.

Así lo ha avanzado antes de participar en la XIX Conferencia de Directores de Agencias Pagadoras y Organismos de Coordinación de la Unión Europea. En este foro, ha mandado un mensaje de "ilusión y esperanza" para el campo de Castilla y León para el que ha reivindicado "libertad" y "sentido común".

Todo ello, bajo el prisma de la "rentabilidad" de las explotaciones a través de políticas que pongan en "el centro del debate europeo y nacional" tanto a la agricultura como a la ganadería.

En este contexto, se ha referido a los problemas que sufre la agricultura mediterránea, en especial el cereal de secano, el viñeo y el olivar. "Hace falta una especial atención, devolver la ilusión y la rentabilidad a a esos sectores y, por lo tanto, hace falta que la PAC y que los mecanismos que se articulan en estos despachos tengan claramente el sentido que deben de tener", ha argumentado.

Además de reclamar una política hidrológica nacional, con interconexión de las cuencas que permita hacer "rentable" al regadío, se ha detenido en la PAC, que, a su juicio, vive de los "caprichos medioambientales" y está impregnada de "cofanatismo".

"La PAC debe estar orientada a tener rentabilidad y a las necesidades del agricultor europeo y nacional. Tiene que estar hecha por agricultores, por los ganaderos y no desde los despachos alejados de la agricultura y además teniendo en cuenta pues planteamientos ecofanáticos que desde luego están perjudicando a la agricultura nacional. No tiene sentido una PAC si es una limosna y no consigue hacer rentables a las explotaciones", ha reafirmado.

De ahí que haya concluido apelando al compromiso suyo y de Vox por "dar la batalla" y trasladar un mensaje de "ilusión, esperanza y cambio" para los agricultores y ganaderos.