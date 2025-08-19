El piñón protagonizará el XX Certamen 'Pincho Piñonero' en Pedrajas de San Esteban (Valladolid) este fin de semana

Imagen del alcalde de Pedrajas de San Esteban y diputado de Familia e Igualdad, Alfonso Romo, junto el dueño del restaurante El Aderezo, Jesús Miguel García (izqda.), y la técnico de cultura, Beatriz Martín de Pablos (dcha.) - EUROPA PRESS

El municipio vallisoletano también celebrará el XVI 'Empiñonarte. El arte está en la calle'

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN (VALLADOLID), 19 (EUROPA PRESS)

El piñón tendrá protagonismo en el municipio vallisoletano de Pedrajas de San Esteban con la celebración de la vigésima edición del Certamen 'Pincho Piñonero' y la decimosexta de 'Empiñonarte. El arte está en la calle', que tendrán lugar durante este fin de semana.

Así lo ha avanzado el diputado de Familia e Igualdad y alcalde del municipio, Alfonso Romo, junto con la técino de cultura de Pedrajas, Beatriz Martín, y el dueño del restaurante de la localidad 'El Aderezo', jesús Miguel García, en la presentación del evento este martes.

El concurso de tapas comenzará desde este viernes por la tarde, donde un total de diez establecimientos del municipio participarán con su tapa con el piñón como principal ingrediente y que se podrá degustar por un precio de 2,50 euros.

Además, el certamen constará de tres premios: uno del jurado, otro del público y a través de un sistema de voto con un folleto, que para participar el público tendrá que haber consumido seis tapas y cuyos votos se cerrarán el próximo lunes día 25.

Así, el jurado hará una cata a ciegas este viernes, mientras que los ganadores serán anunciados el martes 26 de agosto, quienes podrán recibir un primer premio de 300 euros y un segundo de 150. "Para nosotros el mayor premio es la asistencia del público", ha afirmado el alcalde del municipio.

"Se nota la calidad de las tapas y la afluencia del público", ha asegurado Jesús Miguel García. "Es un reto para nosotros porque la cocina esos días está a tope, pero es algo que nos motiva", ha añadido el dueño del restaurante colaborador y participante.

"Es un fin de semana muy potente, además de que este evento se da en el contexto de las prefiestas que empiezan el próximo miércoles", ha destacado el alcalde de Pedrajas. "Esperamos una afluencia de 2.000 personas y una venta de 1.400 pinchos de media", ha precisado.

XVI 'EMPIÑONARTE'

Durante este fin de semana también tendrán lugar dos espectáculos culturales en la Plaza Mayor del municipio dentro de la decimosexta edición de 'Empiñonarte. El arte está en la calle'.

Así, este viernes día 22, a las 22.00 horas, actuará Ramiro Vergaz con su espectáculo 'White Baton', donde dará un "espectáculo sobre ruedas" con trampolines y malabares, mientras que el sábado día 23, también a las 22.00 horas, el grupo andaluz 'De otro rodeo' realizará su actuación al estilo del "lejano oeste" con una mezcla de humor y circo.

Ambas actuaciones tendrán una duración de 50 minutos y son de acceso libre y gratuito.