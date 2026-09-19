La Piñón Race 2026 reúne a más de 750 participantes en torno al deporte y la naturaleza en Pedrajas (Valladolid)

La Piñón Race 2026 reunirá a más de 750 participantes en torno al deporte y la naturaleza en Pedrajas (Valladolid) - PIÑÓN RACE 2026

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN (VALLADOLID), 19 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Piñón Race 2026 reunirá a más de 750 participantes este sábado y domingo en torno al deporte, la naturaleza, la gastronomía y la convivencia en una edición que bate un nuevo récord de participantes y se celebrará en Pedrajas de San Esteban (Valladolid).

Además y por segundo año consecutivo aumenta el número de inscritos, lo que confirma el crecimiento de una cita que cada temporada consigue reunir a más personas en torno a una propuesta que combina competición, naturaleza, convivencia y actividades para todos los públicos.

El crecimiento de la Piñón Race no se refleja únicamente en las cifras, puesto que el evento ha conseguido reunir a perfiles muy diferentes, desde deportistas que llegan con el objetivo de competir y buscar su mejor rendimiento hasta participantes que encuentran en la prueba una oportunidad para disfrutar del entorno, compartir una jornada con familiares y amigos o conocer los paisajes de Pedrajas de San Esteban de una forma diferente, ha destacado la organización del evento a través de un comunicado recogido por Europa Press.

La respuesta recibida durante el periodo de inscripciones supone un nuevo impulso para un proyecto que continúa consolidándose dentro del calendario y que mantiene su filosofía de ofrecer mucho más que una competición deportiva.

Desde la organización se quiere agradecer especialmente la confianza de todos los participantes, así como el respaldo de las instituciones, patrocinadores, colaboradores y voluntarios que hacen posible que la Piñón Race continúe creciendo edición tras edición.

El programa deportivo comenzará este sábado con la Crono Individual BTT, una prueba de 17,6 kilómetros y 305 metros de desnivel positivo en la que los participantes se enfrentarán de manera individual al recorrido y al cronómetro.

Durante la misma jornada tendrá lugar también el Trail Running, con dos alternativas adaptadas a diferentes niveles con un recorrido largo de 17,6 kilómetros y 305 metros de desnivel positivo y un recorrido corto de 10,6 kilómetros y 170 metros de desnivel positivo.

El domingo 20 de septiembre será el turno de la prueba de BTT en memoria de Sergio García y Diego García, uno de los grandes momentos del fin de semana, con una distancia larga de 100 kilómetros y 1.600 metros de desnivel positivo; una media de 80 kilómetros y 1.000 metros de desnivel positivo y una corta de 50 kilómetros y 570 metros de desnivel positivo.

La oferta se completa con la modalidad de Senderismo, que en esta edición contará con tres recorridos para ampliar todavía más las posibilidades de participación. En la modalidad larga habrá 27,5 kilómetros y 244 metros de desnivel positivo; en la corta unos 19 kilómetros y 154 metros de desnivel positivo y en la inclusiva unos seis kilómetros.

Esta última alternativa refuerza el carácter abierto del evento y permite que un mayor número de personas pueda formar parte de la Piñón Race y compartir el ambiente del fin de semana.

MUCHO MÁS QUE DEPORTE

La Piñón Race volverá a demostrar que su propuesta va mucho más allá de los kilómetros y los resultados. Durante todo el fin de semana, Pedrajas de San Esteban vivirá un ambiente especial en torno al deporte, la naturaleza, la cultura, la gastronomía y la convivencia.

Los participantes contarán además con diferentes servicios incluidos, como avituallamientos, seguro de accidentes, servicio de taquilla y duchas, así como un cheque consumición de cinco euros en hostelería, fomentando también la participación del tejido local.

El programa se completará con mercado gastronómico, conciertos y diferentes actividades, creando un espacio pensado no solo para quienes toman la salida, sino también para familiares, acompañantes y todas aquellas personas que quieran acercarse a disfrutar de la Piñón Race.