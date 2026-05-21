La pintura intuitiva del artista segoviano Carlos Costa recala en el Teatro Zorrilla de Valladolid en 'Flora'

El vicepresidente de la Diputación de Valladolid, Víctor Alonso, inaugura en la Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla la muestra 'Flora', del artista segoviano Carlos Costa - DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

VALLADOLID, 21 May. (EUROPA PRESS) -

El artista segoviano Carlos Costa recala en el Teatro Zorrilla de Valladolid con la exposición 'Flora' que invita al visitante a adentrarse en un universo visual marcado por la naturaleza, el color y la expresividad plástica, en la que la pintura intuitiva dialoga con la madurez creativa alcanzada a lo largo de décadas de trabajo.

El vicepresidente de la Diputación Provincial, Víctor Alonso, ha inaugurado este jueves en la Sala de Exposiciones del mencionado teatro este muestra expositiva que presenta una propuesta profundamente vinculada al paisaje natural, en la que la pintura intuitiva dialoga con la madurez creativa alcanzada a lo largo de décadas de trabajo.

Con más de 40 años de trayectoria artística, Carlos Costa se ha consolidado como uno de los creadores españoles más destacados de su generación, con una amplia carrera avalada por exposiciones nacionales e internacionales, así como diversos reconocimientos, según ha destacado la institución provincial a través de un comunicado recogido por Europa Press.

'Flora' sumerge al espectador en un jardín en pleno esplendor, donde formas vegetales y orgánicas se despliegan en composiciones que rozan la abstracción y están impregnadas de ritmo y color.

A través del uso del óleo y técnicas mixtas como el pastel y el carbón, Costa construye un lenguaje plástico propio, reconocible por su fuerza expresiva y un cromatismo inconfundible.

Ocres, rojos brillantes, azules intensos, carmines, violetas o amarillos protagonizan una obra que conecta directamente con la naturaleza y con la experiencia sensorial del artista.

En 'Flora', Carlos Costa recupera el espíritu intuitivo de los inicios de su trayectoria, incorporando la experiencia y el dominio técnico adquiridos con el paso del tiempo.

El resultado es una propuesta en la que las formas vegetales emergen de manera espontánea con el propósito de despertar emociones y generar una experiencia personal en el espectador.

La exposición 'Flora' podrá visitarse en la Sala de Exposiciones del Teatro Zorrilla del 21 de mayo al 28 de junio de 2026, en horario de martes a domingo, de 12.00 a 14.00 horas y de 19.00 a 21.00 horas.