La pista de hielo de León acoge este fin de semana el Festival de Hockey Hielo U13. - REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE DEPORTES DE HIELO

LEÓN 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El programa de actividades de la pista de hielo Ice4city de León, ubicada en el aparcamiento del Centro Comercial Espacio León, continúa este fin de semana con un Festival de Hockey Hielo U13, en el que participarán cuatro equipos nacionales que integrarán en sus filas a jóvenes patinadores leoneses de hockey sobre ruedas.

La Real Federación Española de Deportes de Hielo (Rfedh) ha organizado este evento deportivo que se desarrollará el sábado y el domingo. Sobre la pista de hielo de León estarán los jóvenes talentos del CH Jaca (Aragón); La Nevera Majadahonda y Quimeras Valdemoro (Comunidad de Madrid) y Milenio Panthers (La Rioja), además de estar integrados en los diferentes equipos jugadores y porteros leoneses procedentes de hockey sobre ruedas.

Cada conjunto disputará un total de nueve partidos en un encuentro amistoso en el que los objetivos principales pasan por disfrutar del hockey hielo en un entorno pensando para los más pequeños, según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

El formato del Festival de Hockey Hielo U13 contempla equipos mixtos, cambios obligatorios cada 90 segundos para asegurar la participación de todos los deportistas y dos periodos de 12 minutos para mayor dinamismo. La pista, ampliada este año a 45 por 15 metros, reúne todas las condiciones para albergar una competición centrada en el desarrollo de estos jugadores que se están iniciando en la disciplina olímpica.

HORARIOS

En la primera jornada del Festival de Hockey los partidos se disputarán de 11.00 a 14.00 horas por la mañana y de 16.00 a 19.00 horas por la tarde, mientras que el domingo los encuentros serán de 10.00 a 13.00 horas para posteriormente entregar las medallas.

Por otra parte, la pista de hielo permanecerá abierta hasta el próximo 1 de febrero, de lunes a viernes en horario de 18.00 a 21.00 horas y los sábados, domingos y festivos de 11.00 a 15.00 horas por las mañanas y de 16.00 a 22.00 horas por las tardes.

La pista de hielo de León está enmarcada en el proyecto Ice4city de la Real Federación Española de Deportes de Hielo, con el apoyo del Ayuntamiento de León, el Centro Comercial Espacio León y la Federación de Deportes de Invierno de Castilla y León (FDICyL).