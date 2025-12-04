Una placa en la Plaza de los Bandos recordará el lugar donde nació y vivió la escritora salmantina Carmen Martín Gaite

(Izq-Der) El Director Territorial De Unicaja, Manuel Rubio; El Alcalde Carlos García Carbayo; La Coordinadora De La Web De CMG, Esther Del Brío; Y El Secretario General De La Universidad, Alfredo Ávila - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Plaza de los Bandos conmemora desde este jueves el lugar donde nació y vivió la escritora salmantina Carmen Martín Gaite mediante una placa en la que se recuerda la fecha de su nacimiento, el 8 de diciembre de 1925 y que se encuentra en el actual edificio de la sede central de Unicaja en Salamanca.

El alcalde de la ciudad, Carlos García Carbayo, ha felicitado a Unicaja por sumarse a los actos conmemorativos del Centenario del nacimiento de Carmen Martín Gaite en el mejor lugar, allí donde nació y vivió.

Como representante del Ayuntamiento, ha reconocido congratularse porque la ciudad, desde las administraciones, las instituciones, las universidades, las asociaciones, el tejido cultural, se haya sumado a participar en toda la programación cultural que se ha celebrado este año.

"Nosotros también hemos elaborado un amplio programa de actividades y estamos muy orgullosos de reivindicar este legado de una de las grandes figuras de las letras hispánicas", ha expresado.

En concreto, el Consistorio ha programado cuatro obras de teatro representadas, la programación de Patios y Plazas y la de Salamanca Culta y Oculta se ha dedicado a la escritora, ha habido visitas guiadas a través de los personajes de sus obras y en lugares emblemáticos de su biografía y en nuestras bibliotecas municipales hemos tenido el honor de celebrar recitales, exposiciones, charlas, talleres sobre esta gran figura de las letras.

Además, se ha dedicado la séptima biblioteca municipal a Carmen Martín Gaite, una biblioteca en un barrio muy populoso, Pizarrales y en barrios cercanos que tenían necesidad de esta infraestructura y que hoy están orgullosos de su biblioteca y de que esta biblioteca sea la biblioteca de Carmen Martín Gaite.

Por su parte, el director territorial de Unicaja, Manuel Rubio, ha recordado que en el edificio que ahora alberga parte de la sede central de la Caja, nació y vivió Carmen, con lo cual es un "orgullo poder inaugurar esta placa".

"Es una autora indispensable del siglo XX y este acto lo enmarcamos en Unicaja dentro del apoyo a la cultura en Salamanca que pensamos que es una forma de cohesión, de progreso y de proyección de la ciudad", ha expresado.

La coordinadora de la web realizada en homenaje a la escritora salmantina, Esther del Brío, ha reconocido sentir "un gran orgullo" al destapar la placa que recuerda su nacimiento, "en un día como hoy de 'Nubosidad Variable', que es una de sus obras y viendo además las mismas vistas que veía ella, eso sí desde el primer piso, en su casa, y poder ver la Plaza de los Bandos, la fuente y la Iglesia del Carmen que llevaba su nombre".

Del Brío ha recordado cómo obras de Martín Gaite como 'Entre visillos' o 'El cuarto de Atrás' recuerdan ese entorno salmantino de la Plaza de los Bandos donde se crió.

Por último, el secretario general de la universidad, Alfredo Ávila, ha recordado cómo Carmen fue alumna de la institución universitaria y que acompañarla en un día así supone alinearse con la estrategia de la USAL de "potenciar siempre el talento como custodios del conocimiento, por un lado, y para darle visibilidad, por otro".