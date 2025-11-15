El plan de asfaltado de Segovia comienza ese lunes en las primeras calles del Polígono de Hontoria

SEGOVIA, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Segovia inicia este lunes, 17 de noviembre, los trabajos del Plan de Asfaltado de 2025, que cuenta con un presupuesto global de 971.771 euros y se prolongará a lo largo de un mes.

Los primeros trabajos se desarrollarán desde primera hora del lunes en los espacios destinados a aparcamiento de las calle Gremio de los Caldereros y del Gremio de los Segovianos, comenzando por la banda de aparcamiento exterior, la más cercana a la autopista AP-61, mientras que el martes se llevará a cabo la adecuación de fresado y asfaltado en la banda interior de aparcamientos, entre las calles.

Durante las operaciones de fresado se podrá atravesar con los vehículos las zonas afectadas por las obras, pero una vez extendida la mezcla asfáltica, se impedirá el paso de vehículos sobre esos espacios hasta el día siguiente, afectando a los accesos de las industrias de esa zona durante algunas horas.

El departamento de Obras mantiene contacto constante con los industriales de la zona para comunicar el desarrollo de los trabajos, según han detallado fuentes municipales a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Durante la ejecución de estas actuaciones se intentará afectar lo mínimo necesario a los industriales y usuarios del polígono, teniendo en cuenta que la maquinaria y materiales a emplear, necesitan cierta amplitud, tanto por seguridad, como para conseguir una alta calidad de terminación de las obras.