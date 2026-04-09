El Plan de Inclusión de Valladolid llega a 12.000 mayores, 900 familias y 1.360 víctimas de violencia machista en 2025

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, y la concejala de Juventud, Carolina del Bosque, en el balance del I Plan de Inclusión de Valladolid en 2025. - AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

VALLADOLID, 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El I Plan de Inclusión Social del Ayuntamiento de Valladolid ha alcanzado su objetivo de agrupar "todas las políticas públicas y del Tercer Sector" para "atender a todas las personas en riesgo de exclusión social", con lo que ha llegado a cerca de 12.000 personas mayores, más de 900 familias y menores, y más de 1.360 mujeres víctimas de violencia de género en 2025.

El concejal de Personas Mayores, Familia y Servicios Sociales, Rodrigo Nieto, ha presentado este jueves, 9 de abril, el balance anual de 2025 del Plan de Inclusión Social 2024-2028 en una rueda de prensa en la que ha estado acompañado por la concejala de Juventud, Carolina del Bosque.

Nieto ha puesto en valor los resultados "significativos" del Plan, que ha logrado su objetivo para que las políticas en la material "sean realmente afectivas" en la atención a las personas en riesgo de exclusión social en la ciudad, todo ello con tres grandes líneas de actuación, la atención a colectivos vulnerables, la intervención en situaciones de pobreza y exclusión social, y la promoción de la igualdad y la diversidad.

En el ámbito de personas mayores, un total de 6.702 personas han recibido atención domiciliaria y cerca de 12.000 han contado con servicios de teleasistencias, a la vez que se han reforzados las iniciativas municipales contra la soledad no deseada, la obtención de competencias digitales y en pro del envejecimiento activo, pues más de 29.000 han participado en actividades de ocio saludable.

En materia de infancia y familia, se ha llegado a las familias con hasta 921 ayudas para alimentación y cuidado infantil, así como se ha atendido a 474 menores en riesgo de exclusión social y se han promovido 29 proyectos socio educativos, un ámbito en el que también se han impulsado programas contra el absentismo escolar.

La atención a las mujeres víctimas de violencia de género ha sido otro de los ámbitos de actuación, en el que se ha prestado atención con apoyo psicológico, jurídico y social, o recursos de alojamiento y emergencias, a 1.367 mujeres. Asimismo, se han realizado 193 acciones de sensibilización coordinadas por el Centro Municipal de Igualdad y 16 entidades vallisoletanas.

En materia de juventud, los programas de formación y empleo dirigidos a este colectivo han llegado a 500 participantes, a la vez que se ha ejecutado respaldo para promover la emancipación y se ha facilitado orientación psicológica y jurídica, con "gran acogida" en los espacios jóvenes de la ciudad, según ha subrayado Nieto.

Para las personas con discapacidad, el Plan de Inclusión Social ha promovido en 2025 un total de 163 ayudas económicas, ha financiado 18 proyectos y ha impulsado acciones de accesibilidad e inclusión.

Además, más de 2.300 personas recibido prestaciones económicas destinadas a cubrir necesidades básicas frente a la exclusión social, con 125 casos que han recibido intervención individualizada, mientras 1.350 han participado en itinerario de inserción sociolaboral.

En el ámbito de migración, vivienda y atención a personas sin hogar, el Ayuntamiento de Valladolid ha atendido a más de 8.400 migrantes, 764 en exclusión residencial, y ha atendido a 212 personas de población general en materia de vivienda, con recursos habitacionales como sus 40 viviendas disponibles, actualmente con un grado de ocupación del 90 por ciento.

El Plan de Inclusión también ha acogido medidas destinadas a la salud mental y las adicciones, en las que ha ejecutado programas específicos con las entidades del Tercer Sector, lo que ha supuesto llevar a cabo 220 itinerario de inserción y llegas a 2.544 personas en prevención de adicciones.

Respecto a la igualdad y a la diversidad, aparte de todas las acciones específicas que se hacen a lo largo del año, contra el racismo, la xenofobia o el antigitanismo, se ha formado en prevención de odio a 1.739 personas y se ha llegado a 6.466 personas en actividades de igualdad.

PERSONAS SIN HOGAR Y EDUCACIÓN FINANCIERA

Estas son las "cifras genéricas" de resultados en 2025 del Plan tal y como se elaboró de forma inicial, si bien a lo largo de su ejecución se han incluido en él actuaciones novedosas en función de las necesidades.

En este sentido, se ha puesto en marcha junto a la Asociación Realidades un programa de atención a personas en riesgo de exclusión social con problemas de alojamiento, de manera que se ha trabajado con 46 personas para mejorar sus habilidades sociales y autonomía, de manera que se refuerzan sus propios recursos para ayudarles a obtener una opción habitacional.

Posteriormente, se facilita una unidad convivencial en una de las dos viviendas cohousing actualmente en funcionamiento y que, en este momento, acogen a cinco personas como residentes, ha especificado Nieto, para avanzar que próximamente se firmará un protocolo con la asociación.

La activación de un protocolo específico para que la Policía Municipal atienda a familiar con menores en situación de calle fuera del horario habitual de atención ha sido otra de las novedades. Así, se ha pasado de una actuación "anárquica" a una organizada en la que los agentes saben cómo actuar ante estos caso y ofrecer a las familias una opción habitacional más allá de los albergues y el comedor municipal, ya que se tienen acuerdos con hostales y otros albergues para una primera acogida a estos núcleos familiares. En esta línea, se prevé también la cobertura de necesidades básicas.

El otro programa "novedoso" añadido al Plan de Inclusión Social es una formación en salud financiera para personas en riesgo de exclusión, una iniciativa impulsada por una colaboración entre ING y la Fundación Nantik Lum. Se ha formado a 24 profesionales de servicios sociales y un 74 por ciento de ello ha afirmado que ha podido aplicar los conocimientos de forma inmediata y acompañar así a 34 familias que han conseguido mejorar su situación financiera.

"Podemos decir que el Plan de Inclusión Social ha conseguido el objetivo principal, que era consolidar todas las políticas públicas y todas las políticas del Tercer Sector dentro de un mismo ámbito y dentro de una misma dirección para que sean realmente efectivas y para que podamos atender a todas las personas que se encuentran en riesgo de exclusión social en la ciudad", ha concluido Nieto.