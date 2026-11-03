El Plan Montel de Diputación de Zamora permite desbrozar 300 hectáreas y actuar en 159 localidades

Faúndez da cuenta en rueda de prensa de los resultados del Plan Montel. - DIP ZAMORA

ZAMORA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Zamora, Javier Faúndez, ha presentado este martes los datos del 'Plan Montel' de empleo y gestión forestal que ha permitido que nueve cuadrillas con 45 trabajadores hayan actuado en 159 localidades de la provincia, todas ellas de máximo riesgo de incendio, en las que han limpiado cerca de 300 hectáreas de perímetros en torno a estas poblaciones.

Una vez que el pasado 30 de octubre acabó el 'Plan Montel', Faúndez ha explicado que labor de prevención de incendios que desarrolla la Diputación continúa con otros dos recursos más como son el bulldozer desbrozador, que se ha incorporado la semana pasada a las labores ordinarias de trabajo, y la encomienda de gestión con SOMACyL (Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambienta de la Junta de Castilla y León).

Asimismo, el presidente de la Diputación ha explicado que las cuadrillas de SOMAcyl con el apoyo de dos robots desbrozadores han conseguido limpiar 400 hectáreas de perímetros de poblaciones.

También, a través de SOMACyL, hoy masrte se ha incorporado una cuadrilla de siete trabajadores que va a efectuar trabajos de poda y retirada de vegetación en la Alta Sanabria, la retirada de masas de vegetación en zonas de difícil acceso a las que los efectivos no llegan con la maquinaria.

En enero está previsto que se sume otra cuadrilla que se dedicará a la retirada de arbolado.

Además de las 159 localidades anteriores, a día de hoy, hay otras 19 localidades de la provincia con la limpieza de sus términos completamente terminada.

Javier Faúndez ha recordado que la Diputación "no tiene ninguna obligación de hacer este tipo de trabajos, pero sí tiene el compromiso de hacerlo" ya que así se comprometió con los alcaldes, en el Consejo de Alcaldes, y así lo está "cumpliendo".

Faúndez también ha pedido la colaboración a ayuntamientos y particulares a la hora de permitir el acceso a las fincas y rematar esta labor de limpieza del monte en la provincia de Zamora.