El V Plan de Salud de CyL marca la hoja de ruta sanitaria y de equidad territorial para la próxima década

SORIA 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El V Plan de Salud de Castilla y León 2032 es el instrumento estratégico de la Junta de Castilla y León que marcará la hoja de ruta del sistema sanitario de la Comunidad en la próxima década, y que nace con el propósito de proteger y promover la salud como derecho fundamental y motor de bienestar, cohesión social y desarrollo económico.

La presentación ha tenido lugar en el Aula Magna Tirso de Molina de Soria, con la presencia del consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, quien ha defendido que "invertir en salud es invertir en futuro", y ha subrayado que este Plan permitirá que la ciudadanía viva más, viva mejor y con calidad de vida.

Previamente, Vázquez se ha desplazado hasta la vecina localidad de Garray, donde ha visitado el nuevo helicóptero medicalizado, mientras siguen a la espera los trabajos necesarios en el aeródromo para que sea posible utilizarlo por la noche. Bajo el lema 'Castilla y León es salud', este V Plan de Salud de Castilla y León 2032 nace con la vocación de consolidar los logros alcanzados en los últimos años, y se constituye como una hoja de ruta que orienta la acción pública, pone la salud en todas las políticas, y moviliza alianzas para que cada persona, resida donde resida, disponga de servicios sanitarios accesibles, equitativos, de alta calidad, seguros y humanos.

INNOVACIÓN

Además, apuesta por la digitalización, la innovación y la investigación como motores de transformación del sistema sanitario. Este nuevo marco de actuación marca un hito en la evolución de las políticas públicas en materia sanitaria, y reafirma el compromiso del Gobierno autonómico con un sistema sanitario público, universal, gratuito y de calidad, moderno y accesible.

Así, el Plan promueve la salud en todas las políticas y reconoce que el bienestar biopsicosocial de la ciudadanía requiere una acción intersectorial y colaborativa que trasciende el ámbito estrictamente sanitario. El Plan también incorpora la alianza con ayuntamientos y diputaciones para desplegar una acción de proximidad, especialmente en el medio rural. Y con el tejido empresarial y las organizaciones del tercer sector, para multiplicar el impacto y convertir la salud en motor de valor social y económico.

El V Plan de Salud 2032 se articula en tres ejes (sanitario, social y económico) y fija siete objetivos generales, cuarenta objetivos estratégicos y ciento sesenta y nueve medidas, con un sistema de evaluación que incluye 380 indicadores. El enfoque integral del Plan incluye la asistencia sanitaria, junto con otros ámbitos que influyen en los determinantes sociales de la salud, como la educación, el empleo, la vivienda, el transporte, el entorno urbano y natural, la cultura o el deporte.

LÍNEAS DE ACCIÓN

Las principales líneas de acción se centran en mejorar la salud y prevenir enfermedades a lo largo de toda la vida. Para ello, se reforzarán los programas de vacunación universal, los cribados oncológicos y las estrategias de salud mental. También se impulsará una atención sanitaria centrada en la persona, con más recursos para la Atención Primaria, la continuidad asistencial y los cuidados paliativos.

Un objetivo clave es garantizar la equidad territorial, acercando la atención al medio rural mediante telemedicina, teleasistencia y telemonitorización. Y se avanzará en la accesibilidad del transporte público, en la mejora de infraestructuras y en la atención a zonas de difícil cobertura, para asegurar que ninguna persona queda atrás por vivir lejos de un gran núcleo.

Otra línea se centra en potenciar la salud pública como la primera línea de defensa, algo que se aprendió con la pandemia. Así, con la Estrategia 'One Health' se fortalecerá la vigilancia epidemiológica, la seguridad alimentaria, la sanidad ambiental, incluida la calidad del aire y del agua, la vigilancia entomológica y la respuesta coordinada ante alertas de temperaturas extremas u otros riesgos emergentes.

El plan incluye la apuesta por el talento y el capital humano, con formación continuada y medidas para retener profesionales. Finalmente, se avanza hacia la transformación digital, con historia clínica interoperable, uso inteligente de datos, inteligencia artificial y soluciones IoMT para diagnóstico precoz y seguimiento en el hogar.