Planas afirma sobre el 'caso Begoña Gómez' que "la verdad se abrirá camino", es cuestión de "tiempo y paciencia"

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, durante su visita a la ganadería Diego Morcuende en Tremor de Arriba (León). - EUROPA PRESS

Afirma que el Gobierno tiene "la peor oposición", que "utiliza cualquier medio a su alcance"

TREMOR DE ARRIBA (LEÓN), 25 (EUROPA PRESS)

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha manifestado este jueves sobre el 'caso Begoña Gómez' que "la verdad se abrirá camino"; es cuestión de "tiempo y paciencia".

"No tengo ninguna preocupación a este respecto. Creo que la imparcialidad y el sentido común van a prevalecer. No me cabe ninguna duda al respecto", ha asegurado y ha compartido la reflexión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que afirmó que el tiempo pondrá las cosas y a las personas "en su lugar".

Sobre la actitud que está mostrando la oposición al respecto, ha argumentado que España tiene "uno de los mejores gobiernos, si no el mejor" de los últimos años y "la peor oposición", porque no sabe presentar ninguna alternativa y "utiliza cualquier medio a su alcance". Esta actitud, ha apuntado, hará que dentro de poco tiempo le mueva la "melancolía". "2027 va a llegar, habrá dentro de dos años elecciones generales y ahí cada uno, los ciudadanos, decidiremos", ha apostillado.

Además, ha destacado que el Ejecutivo central está trabajando y obteniendo resultados "que son admirados internacionalmente", con una economía en crecimiento. "El país va hacia adelante", ha subrayado.

En este contexto, Luis Planas ha manifestado su "tranquilidad absoluta" y ha expresado que la línea de trabajo del Ejecutivo central está marcada por la "determinación y el trabajo".

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación se ha pronunciado de este modo en Tremor de Arriba (León), donde ha visitado la ganadería Diego Morcuende, un acto en el que ha estado acompañado por la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, María González Corral y el delegado del Gobierno, Nicanor Sen, entre otros representantes del PSOE de la Comunidad.