Planas considera que Sánchez es "un gran presidente" para el presente y el futuro, "lo que no puede decir todo el mundo"

LEÓN 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, considera que Pedro Sánchez "es un gran presidente" para el presente y el futuro de España, que dirige "el mejor gobierno de España" de los últimos años, "algo que no puede decir todo el mundo".

Así se ha pronunciado el ministro al ser preguntado en Tremor de Arriba (León) por el anuncio realizado por Pedro Sánchez de volver a optar a ser candidato a presidente del Gobierno en 2027.

Planas, que ha visitado en la localidad leonesa explotaciones ganaderas afectadas por los incendios del pasado verano, ha aseverado que Sánchez dirige un "gobierno que está trabajando y que está produciendo resultados que son reconocidos internacionalmente", con un crecimiento de la economía o de las exportaciones agroalimentarias, que han registrado 77.500 millones de euros, "con 19.400 de saldo favorable a España".

Por ello, Planas ha subrayado que "el país va hacía adelante" y aunque ha reconocido que es "parcial" ya que el forma parte del Ejecutivo central como ministro, "España tiene uno de los mejores gobiernos, si no el mejor Gobierno de España de los últimos años".

Ante ello, considera el ministro que España "tiene la peor oposición, porque no sabe presentar ninguna alternativa" y ha aseverado que 2027 llegará y "habrá, dentro de dos años, elecciones generales y ahí cada uno los ciudadanos" decidirá.

Asimismo, Luis Planas ha apuntado que le parece "una gran idea" la decisión del presidente Sánchez de optar a la reelección, algo que ya apuntó, como ha recordado el ministro, en el Comité Federal del PSOE.