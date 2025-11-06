La plantilla de Lince votará este viernes el preacuerdo alcanzado en el Serla, que CCOO considera satisfactorio

VALLADOLID 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de la empresa Lince votará este viernes, 7 de noviembre, el preacuerdo alcanzado tras dos jornadas "maratonianas" en el Servicio de Relaciones Laborales de Castilla y León (Serla), que la parte social considera un "gran avance".

Así lo ha señalado Comisiones Obreras en un comunicado recogido por Europa Press en el que ha indicado que, en el caso de que la votación sea favorable y se acepte el acuerdo, se desconvocará la huelga prevista para el 10 de noviembre así como la concentración en la Plaza Mayor de Valladolid convocada para el 8 de noviembre.

El secretario de negociación colectiva de la Federación de Hábitat de CCOO CyL, Óscar Ferrero, se ha mostrado "satisfecho" con este preacuerdo alcanzado con la dirección de Lince tras casi siete horas de reunión este miércoles en el Serla y otras cuatro en este jueves.

"La reunión de hoy ha sido muy fructífera", ha reconocido Ferrero, porque se han aceptado cuatro de los cinco puntos de la plataforma presentada por el comité de empresa. "Solo se ha rechazado uno, la bajada de las horas del cómputo anual", ha aclarado.

Las mejoras más importantes pasan por reconocer y actualizar el salario mínimo interprofesional (SMI) de las categorías A y B "porque no estaba", con una subida de un 1,5 por ciento para 2025, por lo que en enero de 2026 ya cobrarán 1.201 euros, por encima del salario mínimo, ha explicado Ferrero.

Otro de los logros es el reconocimiento de las diferencias salariales entre categorías profesionales, "algo fundamental en la mejora de los derechos de los trabajadores".

La categoría de especialista verá incrementando su salario en 40 euros al mes por catorce pagas y, en el caso de los encargados, tendrán más de 100 euros de diferencia respecto a los especialistas.

En definitiva, considera que son reivindicaciones que han planteado "desde hace mucho tiempo", por lo que se han mostrado "muy satisfechos" por el logro conseguido a pesar de que hasta ahora la empresa "no ha ayudado nada" y no les gusta "tener que haber llegado a este extremo".