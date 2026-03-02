La plataforma '30N' saca a la calle a más de 200 autónomos en Valladolid para reclamar el fin de la "sangría" que sufren

Manifestación de autónomos de la Plataforma 30N en Valladolid. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Dignidad de los Autónomos 30N ha celebrado una manifestación por el centro de Valladolid este lunes, en la que ha reunido a más de 200 personas que, vestidos de luto y con guantes rojos en una de las manos, han querido mostrar la "sangría" que sufren con los impuestos y reivindicar "derechos" laborales que les equiparen a "cualquier otro trabajador".

Detrás de una pancarta en la que recalcan que están "asfixiados" y reclaman de manera contundente que "Basta ya" y tras la lectura de un manifiesto a cargo de la portavoz, Nuria Díaz, los dos centenares de autónomos vallisoletanos han recorrido el trayecto entre la plaza de la Universidad y la Plaza Mayor de Valladolid en una soleada pero fresca mañana de lunes.

Los manifestantes, como ha explicado su portavoz en la lectura del manifiesto, han salido a la calle "de luto" por los "muchos" negocios que tienen que cerrar sus puertas por las condiciones tributarias y burocráticas que consideran que cada vez les ponen "más difícil" la actividad hasta el punto de no poder continuar y con un guante rojo en una de las manos como símbolo de la "sangría" que afirman sufrir.

Todo ello, ha incidido la portavoz ante todos los asistentes a las puertas del edificio histórico de la Universidad, sin intención de "atacar a ningún partido, institución o medio de comunicación", por lo que ha reclamado que la manifestación discurra de manera "pacífica", como así ha sido. "Estamos aquí para "hacernos escuchar con firmeza pero siempre desde el respeto", ha recalcado.

Díaz ha recalcado en declaraciones a los medios de comunicación, que reclaman tener derechos "como cualquier trabajador a cuenta ajena", pues lamentan que no tienen condiciones laborales básicas como las bajas laborales, los permisos por "luto", o por cuidado de un familiar.

"Pedimos cuotas de autónomos más justas, que nos dejen trabajar, que no tengamos miedo a enfermar porque no tenemos derecho a luto o a cuidar de un familiar", ha aseverado la portavoz, que ha incidido en que la situación de estos pequeños autónomos no es "sólo" cosa suya, pues entienden que "repercute a todo el mundo" ya que si les "exprimen" de tal manera que no pueden mantener sus negocios abiertos, subirán los precios "de todo" y los barrios de ciudades como Valladolid también lo sufren.

BUROCRACIA

Uno de los puntos de las reivindicaciones es que las administraciones pongan "más fácil" los trámites a los autónomos españoles, con propuestas como una "ventanilla única". Díaz ha recordado que "para montar un negocio no piden ningún tipo de estudio" pero luego la burocracia se hace "muy complicada".

Se trata de la primera movilización de la Plataforma '30N', que se creó hace unos meses de cara a una primera convocatoria de manifestaciones el 30 de noviembre de 2025, en la ciudad de Valladolid, ya que en aquella fecha sólo hubo manifestación, dentro de Castilla y León, en Salamanca. "Esta vez estamos en muchas más ciudades así que esperamos a que salga mucha más gente a la calle", ha recalcado Nuria Díaz.