La plataforma Aldea Pucela crea un comparador de programas electorales para explorar medidas sin "ruido ni bulos"

Screenshot de la plataforma de Aldea Pucela sobre los programas electorales del 15 de marzo. - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La plataforma vecinal Aldea Pucela ha puesto en marcha un comparador de programas electorales (elecciones26.aldeapucela.org) en el que los ciudadanos puedan explorar las propuestas de los partidos políticos que concurren a las elecciones autonómicas del próximo 15 de marzo sin "ruido ni bulos".

Fuentes de este colectivo han recalcado que "con el objetivo de combatir la desinformación, el ruido mediático y la abstención" han lanzado este lunes la web, de forma altruista, desarrollada por voluntarios y "diseñada de vecinos para vecinos" con el propósito de "facilitar el acceso a la información y traducir los densos programas políticos en un formato claro, visual y sencillo".

Así, plantean que frente a la "tradicional forma de leer los programas", la herramienta introduce una innovación pionera, un diseño optimizado para móviles que permite leer las propuestas de los partidos por Valladolid mediante un sistema de "historias" similar al de las redes sociales.

El usuario puede navegar por partido o por temáticas concretas (sanidad, vivienda, transporte), dedicarle el tiempo que desee y continuar otro día sin perder el progreso.

También proponen una "brújula de afinidad", lo que consideran el "gran atractivo" de la plataforma, ya que mediante un cuestionario en el que plantean una serie de afirmaciones sobre asuntos comunes en los programas de los principales partidos concurrentes ofrecen respuestas en función del nivel de acuerdo o desacuerdo del usuario.

En apenas tres minutos los vecinos pueden "descubrir su grado de coincidencia con las distintas candidaturas". La plataforma ofrece actualmente los programas de PSOE, Municipalistas-España Vaciada, PP, Izquierda Unida-Movimiento Sumar-Verdes Equo, Podemos y Vox.

Para garantizar la neutralidad total, el equipo de Aldea Pucela ha publicado su metodología "de forma transparente" y destaca que "los baremos se basan exclusivamente en lo que los partidos afirman por escrito en sus programas electorales oficiales, dejando fuera las declaraciones públicas, las polémicas de redes sociales o el ruido mediático".

"No es una herramienta para decir a nadie a quién tiene que votar, funciona como una brújula para que cada persona descubra con qué propuestas está más alineada y decida con tranquilidad", han explicado los creadores.

"COMPARTIR POR WHATSAPP"

Esta plataforma vecinal ha insistido en la importancia de compartir esta herramienta en los grupos de WhatsApp y con conocidos, "especialmente con aquellos perfiles indecisos, que no suelen votar o que sienten desinterés por la política".

Han recalcado que las elecciones a las Cortes de Castilla y León son "fundamentales porque la Junta gestiona las competencias que más impacto tienen en la vida cotidiana de los vallisoletanos" tales como "vivienda, los centros de salud, los colegios, la dependencia o los servicios sociales".

"Cuanta más información clara tengamos, mejor decidimos como comunidad. Si logramos que alguien desencantado dedique tres minutos a ver qué proponen los partidos que afecta a su barrio o su hospital, habremos cumplido nuestro objetivo", han añadido.

Además, plantean el diseño con "código abierto", de modo que los datos "pueden reutilizarse bajo licencia libre y el código de la aplicación ha sido publicado para que cualquier otra ciudad o comunidad del mundo pueda reaprovecharlo en el futuro".