Plataforma por la Integración Ferroviaria pide un informe público e independiente sobre la seguridad de Arco de Ladrillo

Estado de Arco de Ladrillo. - PLATAFORMA INTEGRACIÓN

VALLADOLID 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Integración Ferroviaria de Valladolid ha lanzado una campaña de participación ciudadana para exigir al Ayuntamiento la publicación "inmediata" de un informe técnico "público, independiente y completo" sobre la seguridad del viaducto del Arco de Ladrillo.

Esta iniciativa ha surgido tras el desprendimiento de cascotes ocurrido el pasado 6 de mayo de 2026, que obligó a un vecino a alertar a la Policía Municipal, detalla en un comunicado.

La organización ha activado una herramienta en su página web que permite a los ciudadanos enviar una solicitud formal al canal oficial del consistorio en pocos segundos.

Según ha subrayado la plataforma, el objetivo es obtener un dictamen técnico "actualizado y transparente" ante la preocupación vecinal generada por las recientes actuaciones de urgencia realizadas de noche y sin aviso previo.

Desde el colectivo han insistido en que esta petición ha dejado de ser un debate político para convertirse en una cuestión de "seguridad pública".

Por ello, han reclamado que el Ayuntamiento emita un informe independiente que aclare el nivel de riesgo real de la estructura. En concreto, la Plataforma ha solicitado un calendario detallado de actuaciones para garantizar la conectividad de la zona.

Asimismo, ha instado a la administración local a comunicar de forma oficial las medidas preventivas adoptadas tras los últimos incidentes en el paso inferior.