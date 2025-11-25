Plataforma por la Integración de Valladolid considera un "insulto" lo ocurrido en la SVAV y pide cumplir lo firmado

VALLADOLID 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma por la Integración considera que es un "insulto" a su inteligencia y no sólo una "maniobra política" lo ocurrido este lunes en la reunión de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad (SVAV) y ha exigido que se cumpla lo firmado al tiempo que ha reclamado al alcalde, Jesús Julio Carnero, no se escude en informes de tráfico para "tapar" decisiones políticas.

"Hoy, muchos vecinos de Ariza, Ciudad de la Comunicación, Delicias y La Farola sienten un nudo en el estómago", ha asegurado en un comunicado recogido por Europa Press la Plataforma, que ha afirmado que la sensación es que "una vez más, los despachos quedan muy lejos de las calles", en referencia a la reunión de la SVAV, en cuya reunión este lunes Adif haya anunciado que llevará al juzgado la disolución de la Sociedad ante la negativa de Ayuntamiento y Junta a acceder a ello.

En este sentido, el colectivo ha señalado que el rechazo a la aprobación inmediata de los pasos de Ariza y el arreglo del viaducto de Daniel del Olmo "no es solo una maniobra política", sino "un insulto" a su inteligencia porque se han paralizado obras "vitales" escudándose en un informe "provisional" de tráfico "hecho a la carrera".

La Plataforma considera que el Ayuntamiento de Valladolid se "escuda" en un documento que "carece de simulaciones de tráfico o datos técnicos cuantificables" en el que se limita a presentar fotografías puntuales de atascos para justificar "una parálisis indefinida".

"Han antepuesto la comodidad de los coches por encima de la conexión de las personas", ha señalado el colectivo vecinal, que considera que lo ocurrido "es un golpe directo a la esperanza de miles de familias que llevan años viendo pasar los trenes frente a sus ventanas".

En esta línea, ha aclarado que no piden "imposibles" y sólo exigen lo que está ya firmado y "sobre la mesa" porque, a pesar de que dicen que las obras provocarían un "caos inasumible", realmente lo que a su juicio es "inasumible" es que prefieran proteger los coches que "atajan" por sus calles antes que darles los pasos peatonales "seguros" que necesitan.

La Plataforma ha aseverado que es algo que "duele" porque cada día de retraso significa "otro día más de barreras, otro día más de aislamiento, otro día más con una pasarela peligrosa" y ha asegurado que no pueden permitir que la "táctica" de "retrasar todo dos años" se convierta en la "condena" para los barrios en los que viven los vecinos.

"Nuestra vida no es una moneda de cambio electoral", ha agregado el colectivo, que ha advertido que no se rendirán en la "resignación" y han advertido al alcalde de la ciudad y a la Junta de Castilla y León que los barrios a los que representa la Plataforma "tienen memoria y tienen dignidad".

"OPORTUNIDAD"

A su juicio, la integración ferroviaria "no es un premio de consolación", sino la "oportunidad real y financiada" de "coser las heridas urbanas" ahora.

"Tenemos la financiación, tenemos los proyectos, tenemos la 'oferta de paz' del Ministerio de Transportes para empezar las obras ya", ha apuntado el colectivo, que ha añadido que "lo único que sobra" es el "bloqueo sostenido" desde hace dos años por parte del Ayuntamiento de Valladolid con el aplazamiento de pagos "ilimitadamente" y de la Junta aceptando ahora todas las decisiones del que fuera su consejero y ahora primer edil de la ciudad.

"Alcalde, no se escude en informes de tráfico para tapar decisiones políticas", ha señalado la Plataforma por la Integración, que ha recordado a Carnero que en 2022, cuando era consejero de la Presidencia de la Junta y procurador en las Cortes, votó en contra de incluir en las cuentas autonómicas la redacción de un estudio de viabilidad del soterramiento.

Por otro lado, al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, le pide que "cumpla con lo firmado" por él mismo el 10 de enero de 2003 en el marco de Valladolid Alta Velocidad, S.A.

"El hormigón del viaducto de Daniel del Olmo no entiende de atascos, entiende de seguridad y urgencia", ha asegurado la organización, que ha añadido que Ariza no puede esperar dos años más y ha apuntado que la "esperanza" de ver sus barrios conectados "no es un sueño ingenuo", sino un "derecho" que se han "ganado a pulso" tras décadas de olvido.

Por otro lado, la Plataforma se ha dirigido a los vecinos, a los que ha asegurado que "esto no se ha acabado" porque la inversión "sigue ahí" a la espera de que alguien "tenga la valentía de firmarla".

"Vamos a transformar esa decepción de hoy en la fuerza para exigir que, de una vez por todas, dejen de jugar con nuestro tiempo. O integración ya, o nada. Porque Valladolid no se merece seguir parada en la vía muerta", ha agregado la Plataforma.