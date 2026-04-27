La Plataforma de Sanidad de Béjar alerta de una posible reducción horaria en las urgencias del hospital

BÉJAR (SALAMANCA), 27 (EUROPA PRESS)

La Plataforma de Sanidad de Béjar y Comarca ha denunciado este lunes la posible reducción horaria del servicio de urgencias del hospital de la ciudad, una medida que, según han advertido, se baraja desde la Gerencia de Atención Especializada para paliar la falta de médicos en Salamanca.

La plataforma ha señalado que, según informaciones de las que han tenido conocimiento, se estudia limitar la presencia de médicos urgenciólogos a una franja de 08.00 a 15.00 horas de lunes a viernes, sustituyendo el servicio actual de 24 horas durante los siete días de la semana que ha caracterizado al centro desde su apertura.

Ante este escenario, la agrupación, a través de un comunicado recogido por Europa Presss, ha expresado su profunda preocupación por la posibilidad de que sean los médicos de atención primaria quienes asuman las urgencias fuera del horario establecido, una responsabilidad para la que, a su juicio, no cuentan con la formación específica necesaria para determinadas intervenciones y el manejo de aparataje técnico.

Los representantes vecinales han vinculado esta situación con las carencias de personal que sufre Salamanca, donde han indicado que existen dificultades para cubrir plazas debido a las condiciones laborales, la falta de renovación de contratos y la jubilación de facultativos, lo que ha provocado, a su entender, una gestión que perjudica a los ciudadanos de Béjar.

Finalmente, la Plataforma de Sanidad de Béjar y Comarca ha advertido de que la eliminación o recorte de las urgencias hospitalarias podría derivar en el cierre definitivo de la planta de hospitalización, por lo que han asegurado que no tolerarán esta medida y mantendrán sus movilizaciones ante lo que consideran un recorte de sus derechos sanitarios.