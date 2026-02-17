Plataforma por la Sanidad Pública estudia denunciar a Carnero por "lavarse las manos" en la concentración de mañana . - PLATAFORMA POR LA SANIDA PÚBLICA DE VALLADOLID

VALLADOLID 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

Plataforma por la Sanidad Pública de Valladolid amenaza con denunciar por prevaricación al alcalde, Jesús Julio Carnero, por, a su juicio, "lavarse las manos" al no dar respuesta a la solicitud de colaboración que el colectivo trasladó al Ayuntamiento de cara a la concentración prevista para este miércoles, a partir de las 12.00 horas, frente al Ayuntamiento.

El colectivo recuerda que el pasado día 2 de febrero registró un escrito en el Ayuntamiento en el que solicitaba la cesión de un estrado para la realización del acto final de la manifestación, así como una toma de luz para el estrado, como en ocasiones anteriores, además de la necesidad de coordinar el lugar donde los autobuses dejarán a la gente y donde podrían permanecer hasta su recogida, así como el punto y horario de recogida.

Ante la no respuesta a este escrito, el día 12 de febrero la plataforma, como así se queja a través de un comunicado recogido por Europa Press, se reiteró tal solicitud junto con una petición de reunión urgente para concretar dichos aspectos, sin que en la respuesta del Gabinete no se diera una resolución concreta a ninguna de las solicitudes concretas planteadas.

"Interpretamos que el Ayuntamiento se lava las manos en ambas cuestiones. Parece ser que al Ayuntamiento de Valladolid no le afecta o no tiene ningún interés en prevenir una situación problemática, tal como sería el hecho de que más de 20 autobuses no tengan asignado un sitio para su estacionamiento", apuntan desde la plataforma, que recuerda que en anteriores manifestaciones desde el Consistorio vallisoletano siempre se gestionó un lugar apropiado para tal cuestión, que además se acordó con los organizadores.

Frente a ello, el colectivo apunta que esta misma mañana la Policía Municipal se ha puesto en contacto con ellos, "independientemente y por sus propios cauces, en una actitud profesional para tratar el tema de los autobuses, lo que es de agradecer".

"Parece obvio que al Ayuntamiento de Valladolid no le genera ningún entusiasmo que se haga una importante manifestación en la ciudad en defensa del sistema sanitario público, que cuenta con el apoyo y adhesión, de momento, de una treintena de organizaciones, además de las convocantes. Parece que le gustan más los despliegues de moteros u otras actividades de esa índole", critica la plataforma con ironía, para acto seguido denunciar su convencimiento de que se ha producido un "claro de prevaricación, es decir, de trato desigual por motivos ideológicos ante situaciones similares".

Por ello, desde la plataforma se expresa su propósito de realizar las consultas pertinentes con los abogados que habitualmente llevan sus asuntos para, caso de que esto sea así, poner una denuncia por tal motivo a la Alcaldía de Valladolid.