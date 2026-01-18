La Plataforma Social CyL critica el "incumplimiento" de la Ley de Residencias: "20 meses sin fijar el personal mínimo"

Np La Mayoría De Las Personas Que Solicitan La Eutanasia En España Son Mayores De 60 Años Y Sufren Cáncer O Enfermedades Neurológicas - UNIVERSIDAD DE GRANADA

VALLADOLID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Social de Castilla y León ha criticado el "incumplimiento" de la Ley de Residencias por parte de la Junta de Castilla y León, que suma ya "20 meses sin fijar el personal mínimo" necesario en estos centros.

Según ha informado la Plataforma Social en un comunicado recogido por Europa Press, en abril de 2024 se aprobó la Ley de Residencias de personas mayores de la Comunidad con el compromiso de que en enero de 2025 se establecería el ratio de personal con el que deben contar los centros residenciales y los centros de día.

Después de las decenas de alegaciones presentadas por los colegios profesionales y la Plataforma Social, ha finalizado 2025 sin que la Junta haya aprobado el Decreto que debe establecer el número de profesionales mínimo del que deben disponer las residencias.

En este sentido, la organización ha señalado que Castilla y León es la comunidad autónoma con más plazas residenciales de personas mayores, pero el 80 por ciento son privadas, por lo que establecer desde la administración el personal mínimo que deben tener los centros residenciales es "fundamental" para "garantizar la atención adecuada" a las personas en situación de dependencia.

La Plataforma ha subrayado que desde hace tiempo denuncia la política de "bajo coste" del Ejecutivo autonómico, basada en "conceder pequeñas ayudas" para "acudir a las residencias privadas", que "no cubre ni el 10 por ciento de su coste", y por la que se "conceden 200 euros para pagar una plaza que cuesta 2.000 euros".

Esta política ha convertido a la Comunidad en el "gran negocio de los grandes grupos empresariales", ha lamentado la Plataforma, para añadir que estos provoca que Castilla y León tenga "50.000 plazas residenciales, la mayoría privadas", pero son "muchas personas las que necesitan una plaza y no pueden acceder a ella".

Los datos facilitados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) el pasado 31 de diciembre de 2025 "evidencian" que ese año, en la Comunidad la atención a las personas en situación de dependencia creció solo un 4,5 por ciento, mientras la media de España creció cinco puntos más, el 9,4 por ciento, ha agregado la entidad, para incidir en que esas mismas cifras constatan que en 2025, 391 personas habían solicitado las prestaciones de la Ley de la Dependencia, pero fallecieron sin llegar a recibirlas.

Desde la Plataforma Social han censurado que "existe mucha autocomplacencia" por parte de la Junta y "poca voluntad" por mejorar la atención a las personas dependientes.

Otro incumplimiento con el que finalizó 2025, ha sido no incrementar las plazas de convalecencia sociosanitaria, a causa de que en Castilla y León hay sólo 114 plazas destinadas a aquellas personas que son dadas de alta en 48 horas tras una intervención quirúrgica y necesitan un periodo de recuperación y no pueden valerse por sí mismas.

Por todo ello, la Plataforma Social ha demandado que se cumpla "urgentemente" la Ley de Residencias y la creación de plazas de convalecencia sociosanitaria, para dar cumplimiento a los acuerdos firmados.