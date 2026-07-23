La Plataforma de Soterramiento urge a Carnero a pedir la suspensión de obras de integración: "Hay que pasar a la acción"

VALLADOLID 23 Jul. (EUROPA PRESS) - La Plataforma por el Soterramiento del Ferrocarril en Valladolid ha pedido este jueves, 23 de julio, al Ayuntamiento y alcalde, Jesús Julio Carnero, que pase "a la acción" y que pida "la suspensión cautelar" de "todas aquellas obras que de alguna manera incidan negativamente en un futuro próximo del soterramiento".

El presidente de la organización, Alfonso Peña, ha denunciado, en declaraciones recogidas por Europa Press en una protesta en el túnel de peatones de la plaza de Rafael Cano, que la integración en superficie "lo único que hace es construir túneles que suponen barreras añadidas al ya existente ferrocarril", y, en concreto, ha censurado que se esté llevando a cabo la instalación de la tercera vía "con graves consecuencias sobre el urbanismo de Valladolid".

En este sentido, ha llamado a frenar las obras de integración, un contexto en el que ha llamado al Ayuntamiento a "pasar a la acción" y, en concreto, al equipo de Gobierno y el alcalde a "dejarse de dar buenas palabras" y "pedir la suspensión cautelar" de las actuaciones que afectarán de forma negativa al soterramiento e inciden en el urbanismo de la ciudad.

"Queremos decirles 'basta ya' y que el Ayuntamiento dé un paso adelante y de verdad se comprometa con lo que se tiene que comprometer", ha aseverado Peña, quien ha apuntado, asimismo, a los grupos municipales "de izquierda", a quienes ha cuestionado "si están con los barrios del este de la ciudad". "¿Para qué intereses están jugando", ha preguntado, para acusarles de tratar de "justificar el fracaso político" de Óscar Puente y Manuel Saravia, exalcalde y ex teniente de alcalde, respectivamente.

El presidente de la plataforma ha recordado fue precisamente en la plaza Rafael Cano donde Puente aseguró a los vecinos que podían quedarse "tranquilos" porque el soterramiento sería "una realidad", si bien luego les traicionó a favor de la integración en superficie.

En este contexto, ha criticado las obras consecuencia de la integración, en las que "se pasan por el forro las normas habidas y por haber" desde el punto de vista de la "seguridad" y el "urbanismo", como es el caso, a su juicio, en la ejecución sobre el Puente Encarnado, "referente y símbolo del barrio de Pilarica", en el que han construido un "puente de hormigón absolutamente feo y desastroso".

La plataforma ha reiterado así su "desacuerdo" con las obras de integración que suponen un "muro que divide la ciudad en dos modelos" y con la que "se renuncia a más de 200.000 metros cuadrados" de superficie que podría servir, precisamente, para promover proyectos de refugios climáticos, lugares de esparcimiento y carriles bici, ha apuntado Peña.

Asimismo, ha lamentado que se haya construido "de manera artificial" el "relato" del tema de la deuda para decir que el soterramiento "no es viable económicamente" mientras Puente, ahora ministro de Transportes, "se saca de la manga 250 millones para construir una megaestación", en referencia a la Estación de Tren que se ejecuta actualmente, o se hace la propuesta de hacer un nuevo túnel en Daniel del Olmo con 50 millones.

Para el presidente de la plataforma, con esas cantidades, más lo que "tiene la caja de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad", se podría "soterrar todo desde la Estación de Campo Grande hasta el apeadero de la Universidad".

"Reclamamos una vez más el que se recapacite, que seamos los protagonistas activos de qué modelo de ciudad queremos. Para ello vamos a seguir peleando y luchando para que el soterramiento, en un futuro muy próximo, sea una realidad, pese a quien le pese", ha sentenciado.

De esta manera, la plataforma ha advertido de que el ministro Puente "sabe que el soterramiento es viable" y "por eso nunca se va a atrever a tener un debate con los miembros de la Plataforma". Asimismo, le ha solicitado "que abandone su soberbia y que no se esconda detrás de su despacho y sus tuits": "Que venga a debatir delante de todos los vecinos y vecinas, donde quiera cuando quiera y como quiera".