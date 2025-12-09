La plataforma Talem de la Junta buscará "fidelizar y atraer talento cualificado" a través de Inteligencia Artificial

Leticia García, durante la presentación de la plataforma. - JCYL

El proyecto Talem (Talento Empleo) buscará "fidelizar y atraer talento cualificado" a través de tecnologías "de última generación" como la Inteligencia Artificial para construir un "ecosistema sólido y visible" en Castilla y León.

La consejera de Industria, Comercio y Empleo, Leticia García, ha presentado en La Cistérniga (Valladolid) esta iniciativa de intermediación laboral especializada y que forma parte de los procesos de modernización que está llevando a cabo el Servicio Público de Empleo de Castilla y León con el fin de "adaptarse a las nuevas necesidades del tejido productivo y a los nuevos canales de comunicación que utilizan las generaciones más jóvenes en la busca de empleo".

"Surge para dar una respuesta estructural a la ausencia de un mercado de talento cualificado plenamente articulado en la Comunidad", detalla la Junta a través de un comunicado.

La iniciativa pretende "corregir las disfunciones" que se generan como consecuencia de la existencia de un mercado laboral de talento, que actualmente se presenta "disperso, poco visible, y concentrado en circuitos internos o en portales de empleo de ámbito nacional que invisibilizan la oferta laboral y la realidad de Castilla y León".

El objetivo es que ese mercado laboral existente en Castilla y León, tanto en la oferta como en la demanda, pase a ser "ordenado, transparente y accesible, lo que contribuirá a una intermediación laboral más ágil, eficaz y en igualdad de oportunidades para todos los demandantes de empleo".

El acto de presentación del proyecto, vinculado a la Estrategia de Talento 2031 y su Plan de Acción Integral, reunió a decenas de empresas tractoras e innovadoras de Castilla y León, entidades formadoras como las universidades, agentes económicos y sociales y entidades colaboradoras del Ecyl, entre otros.

Esta jornada-presentación pretende además canalizar las aportaciones y la participación de todos los implicados con el fin de convertir esta iniciativa "en un proyecto de Comunidad que haga de Castilla y León un territorio de excelencia y de referencia del talento", señala la información.

Talento Empleo pretende "fidelizar el talento" de Castilla y León para "facilitar" que el capital humano formado en la comunidad se quede en el territorio al "poner" a su alcance las oportunidades de desarrollo y proyección profesional que existen en Castilla y León.

Además, Talem actuará "como un polo de atracción de talento de profesionales y jóvenes que residen fuera del territorio descubriendo la comunidad como un atractivo para desarrollar su proyecto vital y su carrera profesional".

En paralelo, el proyecto facilitará que las empresas puedan contar con los recursos humanos mejor cualificados, y con el talento formado con los mejores estándares de calidad como los que ofrece Castila y León, añade la información.

Tal y como ha señalado la consejera, el capital humano es uno de los factores de competitividad empresarial "más importantes para crear valor, y Talem va a contribuir a que las empresas de la Comunidad puedan seguir avanzando en innovación y competitividad sobre la base de nuestros recursos humanos". "El proyecto garantiza que las empresas tengan acceso a personal con talento, cualificado y dotado de las competencias necesarias, especialmente en las actividades relacionadas con los nuevos modelos productivos", ha apuntado.

ELEMENTOS CLAVE

Bajo la tutela del Servicio Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), esta iniciativa única en España está concebida como una "comunidad viva que conecta personas, empresas e instituciones".

La herramienta visible será una plataforma digital (web y app), "totalmente segura, accesible, sencilla, ágil, con la incorporación de aplicaciones que facilitan al máximo el registro y dotada de Inteligencia Artificial". "Todo ello con el fin de garantizar una intermediación efectiva, ágil y automática, analizando, procesando y canalizando los datos para adecuar la oferta y la demanda", explican desde la Junta.

El sistema que limita el acceso a las ofertas laborales que pretendan cubrirse en el ámbito territorial de Castilla y León, contará inicialmente con una "base sólida de trabajo", a través de la colaboración de las universidades, partiendo de unos 4.000 currículums de egresados universitarios y de Formación Profesional que se espera accedan a la plataforma desde el primer momento.

Además, se incorporarán todos aquellos demandantes de empleo que haya obtenido un certificado de profesionalidad a través de las iniciativas formativas promovidas desde el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, y que suponen entorno a otros 10.000 profesionales cada año.

Esta perspectiva de contar con una base de talento y de recursos humanos cualificados tan amplia "asegura el interés real del sector empresarial de Castilla y León en la cobertura de sus vacantes".