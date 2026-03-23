La Plataforma Trans condena una "brutal agresión" a una mujer en La Bañeza (León)

VALLADOLID 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Federación Plataforma Trans ha expresado su "más enérgica condena" ante la agresión denunciada por una mujer transexual el pasado sábado en la localidad de La Bañeza (León).

Según ha informado la organización, la víctima, actual Miss Trans Zamora, ha sufrido una paliza por parte de un grupo de personas tras intentar acceder al baño de mujeres de un establecimiento de ocio, un ataque en el que ha resultado con múltiples contusiones y una herida en el párpado que "ha estado a punto de costarle la pérdida de un ojo".

Los hechos, según la Plataforma, sucedieron cuando un grupo de mujeres increpó a la víctima con insultos tránsfobos para impedirle la entrada al aseo. Tras un primer enfrentamiento, la mujer se encerró en el baño y, al salir para abandonar el local, fue asaltada por unas diez personas que le proponiaron patadas y botellazos en la cara, como informa la organización.

La víctima ya ha presentado la correspondiente denuncia ante el cuartel de la Guardia Civil de Benavente (Zamora).

La presidenta de la Plataforma Trans, Mar Cambrollé, ha solicitado al Ministerio del Interior actuaciones "urgentes" para la localización de los agresores y ha instado a la Fiscalía a actuar de oficio.

Ante estos acontecimientos, la Plataforma ha realizado un llamamiento a la ciudadanía y a las fuerzas sociales para participar en la manifestación convocada para este sábado, 28 de marzo, a las 18.00 horas en la plaza Pedro Zerolo de Madrid. La movilización tiene como objetivo defender los derechos del colectivo bajo el lema de 'No al odio y al fascismo'.