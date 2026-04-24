La plaza de San Marcos de León acoge mañana la celebración del Día del Taichí con clases gratuitas y exhibiciones

León se sumará a la celebración del Día del Taichí con exhibiciones y clases gratuitas en la Plaza de San Marcos. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 24 Abr. (EUROPA PRESS) -

La capital leonesa se sumará mañana a la celebración del Día del Taichí en la Plaza de San Marcos con un programa de actividades que incluye clases gratuitas y exhibiciones organizadas por el Club Taichí León con la colaboración del Instituto Confucio y el Ayuntamiento de León.

Las clases se impar desarrollarán a partir de las 18.30 horas en las disciplinas de TaiChí Mano Vacía, TaiChí con Abanico, ChiKung y Defensa Personal y serán impartidas al aire libre en la misma plaza por los profesores que colaboran en el evento.

León se suma así a la celebración del Día del Taichí junto a más de a más de 100 ciudades de 80 países, que también practicarán esta disciplina reconocida por la Organización Mundial de la Salud (OMS), según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Desde 1999, con motivo del segundo centenario del nacimiento del creador del estilo yang de taichí, Yang Luchan, practicantes y maestros de taichí y chikung se reúnen en plazas y parques de todo el mundo el último sábado de abril para promocionar la práctica del taichí y del chikung como medios para mejorar la salud y la calidad de vida bajo el lema 'Un mundo, una respiración'.

Este será el último año que el Día del Taichí se celebrare en abril, ya que la Unesco ha acordado con la Federación Mundial de Artes Marciales Chinas (IWUF) que a partir de 2026 la celebración tendrá lugar cada 15 de marzo para coincidir con el equinoccio de primavera, ya que es el día que mejor representa el emblema de esta disciplina: el Yin (noche) y el Yang (día).