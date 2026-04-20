El Pleno del 27 ó 28 de abril nombrará oficialmente al nuevo alcalde de Soria tras la renuncia de Carlos Martínez

SORIA, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El pleno municipal del Ayuntamiento de Soria, al comienzo de la próxima semana, previsiblemente lunes 27 o martes 28 de abril, nombrará oficialmente al futuro alcalde de Soria, tras la renuncia de Carlos Martínez, después de que este miércoles 22 de abril se celebre la asamblea del PSOE en la que se confirme al candidato.

Aunque no hay confirmación oficial, todo apunta a que el futuro alcalde de la ciudad será Javier Antón, tras la renuncia el pasado lunes 13 de abril de Carlos Martínez para asumir su acta de procurador por el PSOE en la Cortes.

Javier Antón no es actualmente concejal del Ayuntamiento de Soria por lo que su entrada está condicionada a la renuncia de un edil, que previsiblemente será la número 14 de la lista por el PSOE en el Ayuntamiento de Soria, María Antonia Dulce.

Según han señalado desde el Consistorio soriano, la idea es convocar a los medios de comunicación el viernes 25 para informar del candidato, que se convertirá oficialmente en alcalde de Soria en el pleno que se celebrará el lunes 27 o el martes 28 de abril.

Carlos Martínez dejó el pasado 13 de abril el Ayuntamiento de Soria tras 27 años en el consistorio, 19 de ellos de forma ininterrumpida como alcalde de su ciudad natal, cargo al que llegó en los comicios municipales de 2007 y revalidado después con cuatro mayorías absolutas en 2011, 2015, 2019 y 2023.