El Pleno del Ayuntamiento de Burgos rechaza crear una sociedad municipal de vivienda

Pleno del Ayuntamiento de Burgos en el que se ha debatido la propuesta del PSOE de crear una sociedad municipal de vivienda. - EUROPA PRESS

BURGOS 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento de Burgos ha rechazado la creación de una sociedad municipal de vivienda como así lo había propuesta el Grupo Municipal Socialista a través de una proposición para crear un ente, lo "suficientemente dotado en presupuesto y en personal" para gestionar el Patrimonio Municipal del Suelo y un futuro parque de vivienda municipal.

Esta entidad debería de estar "en coordinación con la Gerencia de Urbanismo, Infraestructuras y Vivienda", según ha defendido el concejal socialista Julio César Arnaiz.

La idea de los socialistas es que se dotara al patrimonio de suelo de un "estatuto propio", y se implementase en la empresa municipal de vivienda, un "observatorio" para la recogida, análisis de datos sobre la vivienda, la necesidad por demanda y los umbrales de renta, de viviendas vacías o en alquiler, entre otros.

Sin embargo, esta propuesta no ha recibido el apoyo ni del equipo de Gobierno del PP, ni de Vox aunque el Grupo Popular sí ha estado de acuerdo en el planteamiento de que exista una coordinación y una organización a la hora de gestionar el suelo público.

Sin embargo, para el presidente de la Gerencia de Urbanismo, Juan Manuel Manso, es necesario "pisar tierra" y ha recordado que su equipo "cumple" con un plan de vivienda "que no es del PP" y que planteó el PSOE en su periodo de mandato.

Un equipo, el de Daniel de la Rosa en el anterior mandato "que solo fue capaz de aumentar el parque de vivienda en tres" inmuebles, ha recordado Manso.

La idea del PP es cumplir con el Plan de Vivienda que aprobó el PSOE en el anterior mandato hasta tener "uno propio del equipo de Gobierno", ha indicado Manso.

Desde Vox, su portavoz, Fernando Martínez Acitores, ha argumentado que se necesitan "más explicaciones" y no quieren que la creación de este ente que propone el PSOE suponga "más gasto" por lo que ha decantado su voto hacia el no.

En su proposición el PSOE plantean que se debería establecer un "marco de diálogo" con las entidades que tengan capacidad de gestión suficiente con las que se puedan plantear convenios de colaboración en materia de promoción y gestión de viviendas en alquiler de precio limitado, caso de fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.

Además, el Ayuntamiento debería de realizar un "inventario fiable de todos los bienes inmuebles" afectos al patrimonio municipal del suelo, como ha defendido Arnaiz.

El portavoz del PSOE ha recordado que el Ayuntamiento acordó en pleno en marzo de 2023, por unanimidad, la creación de un plan municipal de vivienda que abarca desde 2023 a 2029. Entedían entonces que se trataba de una herramienta útil para afrontar el problema del acceso a una vivienda.