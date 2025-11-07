Pleno de Diputación de Burgos aprueba las cuentas de 2026, que suman 180 millones, con el voto en contra sólo de PSOE

BURGOS 7 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Burgos ha aprobado de manera inicial el presupuesto para 2026 con los votos 13 votoa a favor del PP, dos de Vox y uno de 'Sentir Aranda', mientras que ha contado con el voto en contra del PSOE.

El presidente de la institución provincial, Borja Suárez, ha calificado las cuentas como "corales" y ha asegurado que con este presupuesto, que asciende a 180 euros, quien "gana" es Burgos" al tiempo que ha defendido el trabajo que han realizado todas las áreas de la institución provincial para diseñar dicho presupuesto.

De los 180 millones de euros con los que cuenta este presupuesto, 45 millones se destinan a políticas sociales, y entr las actuaciones destaca la reforma de instalaciones y la construcción de un pabellón deportivo que incluirá una sede de Protección Civil en el complejo de Fuentes Blancas.

Asimismo, Borja Suárez ha subrayado que "uno de cada cuatro euros" se dedicará a servicios sociales y ha destacado también el incremento del 30 por ciento en los Planes Provinciales, que tienen de carácter bienal, y que suponen 12 millones de euros adicionales destinados principalmente a actuaciones de prevención y lucha contra incendios.

Igualmente, el presidente de la Diputación ha puesto en valor el "consenso alcanzado y las aportaciones de todos los grupos", incluido el PSOE, aunque finalmente haya votado en contra.

El Grupo Socialista ha justificado su rechazo y voto en contra en el recorte de 100.000 euros en el plan de empleo y en que el aumento del 30 por ciento en los Planes Provinciales es "insuficiente".

Al respecto, su portavoz, Nuria Barrio, ha lamentado que no se recuperen los fondos perdidos en ejercicios anteriores y ha señalado algunas cuestiones como "líneas rojas".

Por su parte, el portavoz de Vox, Ángel Martín, ha reconocido que "no es el presupuesto" de su formación, pero ha valorado "positivamente" el impulso a la ayuda a domicilio, las actuaciones en Clunia y San Salvador de Oña, así como la inclusión de varias propuestas de su grupo.

La portavoz de Sentir Aranda, Belén Esteban, ha agradecido el "diálogo" del equipo de Gobierno con todos los grupos de la oposición, aunque ha admitido "discrepancias" con las cuentas. No obstante, ha respaldado el proyecto por el incremento en los fondos destinados a Servicios Sociales y a la prevención y extinción de incendios.