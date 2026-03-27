El Pleno de la Diputación de Valladolid exige una financiación local "justa" e insta al Gobierno a refomar el sistema

Sesión del Pleno Ordinario de marzode La Diputación de Valladolid en el Palacio de Pimentel. - PSOE

VALLADOLID 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Pleno de la Diputación de Valladolid ha aprobado hoy en la sesión ordinaria de marzo la proposición del Grupo Provincial Popular relativa a la mejora de la financiación local, la clarificación de competencias y la simplificación administrativa e insta al Gobierno de España a abordar de "manera urgente" una reforma estructural del sistema de financiación local.

En este sentido, la iniciativa del PP pide al Ejecutivo que "garantice la estabilidad, la suficiencia financiera, la transparencia y criterios objetivos de reparto", en línea con el "amplio consenso político e institucional" existente y que ha quedado reflejado en la declaración aprobada por la FEMP.

La iniciativa subraya el papel esencial de ayuntamientos y diputaciones como administraciones "más cercanas" al ciudadano, que "asumen cada vez más responsabilidades sin contar con una financiación suficiente ni con un marco competencial claro".

Por ello, se defiende la necesidad de ordenar el sistema bajo el principio de que cada administración ejerza sus competencias con la "financiación adecuada", para "evitar" que cualquier reforma suponga una "pérdida de recursos" para las entidades locales.

Además, se plantea dotar a los ayuntamientos de mayor "flexibilidad" para utilizar sus remanentes y superávit, que "facilita" inversiones y la atención a "necesidades prioritarias".

El acuerdo, que ha salido adelante con el apoyo de VOx y Toma la Palabra, y en contra del PSOE, además de que se ha incluido una enmienda planteada por Vox para ampliar esta misma reclamación a la Junta de Castilla y León, incluye la reclamación de una "simplificación administrativa que reduzca trabas, agilice procedimientos y facilite la gestión municipal, sin merma de garantías".

Entre las medidas aprobadas, se insta al Gobierno de España a "reformar la financiación local, clarificar competencias y modificar la normativa que condiciona la gestión municipal para hacerla más ágil y eficaz".

En la defensa del moción, el portavoz del PP, Guzmán Gomez, ha sostenido que existe un consenso "extraordinariamente amplio" para que la financiación local no sea la "gran sacrificada", por lo que considera "imprescindible" un marco "estable" y "plurianual" que permita a los ayuntamientos ejercer sus competencias de forma "más rápida y fácil" mediante una administración "más útil".

SIMPLIFICACIÓN.

A continuación, Julio Pereda, de TLP, ha agradecido la propuesta porque la considera un "eje principal" y comparte el diagnóstico presentado, aunque ha matizado que la iniciativa es un "catálogo que esquiva el problema de fondo" y por ello su grupo no se queda en el "eslogan", sino que apoya la simplificación administrativa al tiempo que invita a mirar los "propios modelos" tras el "daño" que a su juicio ha causado la "Ley Montoro" a la administración local.

Posteriormente, Luis carlos Jiménez, de Vox, ha subrayado que el municipio no es "hijo del legislador" sino la institución "más cercana" y ha criticado que tras cuarenta años de Gobierno "no se hayan tomado medidas para desregular" una burocracia lenta donde "pagan justos por pecadores" debido "a la corrupción".

Asimismo, Carmen Aceves, del PSOE, ha admitido que existe un "gran consenso" sobre la necesidad de abordar esta cuestión que se lleva "tiempo planteando" en la declaración de la FEMP, aunque ha matizado que en su mayoría se trata de "competencias autonómicas" y por ello propone una enmienda de sustitución para instar a la Junta a que establezca los "mecanismos de financiación" que fomenten el desarrollo económico.

Al respecto, Guzmán Gómez ha celebrado la coincidencia de TLP y VOX con su propuesta al aceptar la enmienda de Jiménez Balmori porque "ayuda al objetivo común", que defiende a la administración como la "primera puerta" que recibe más exigencias y menos reconocimiento.

Finalmente, Pereda ha defendido la propuesta a votación como una "propuesta orgánica" al reconocer que "el problema como siempre es el diablo que está en los detalles", de manera que ha confirmado el voto a favor de TLP como "garantía de intenciones" y en apoyo a la idea de VOX, al tiempo que ha denunciado que la "Ley Montoro no esta derogada y eso está mal" por lo que exige en el futuro "datos concretos y no generales".

CONVENIO DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS

Por otro lado, en el Pleno, el portavoz del Grupo Provincial TLP ha prensentado una proposición para la recuperación del convenio de extinción de incendios entre la Diputación y el Ayuntamiento de Valladolid, que ha sido rechazada con el voto encontra de los Grupos Provinciales Popular, con la abtención del PSOE y VOX y a favor unicamente por TLP.

En un primer momento, Pereda ha considerado que es necesario un "balance sereno" de la situación actual debido a que el presupuesto de la Diputación para bomberos ha pasado "de dos a cinco millones sin que el servicio se haya consolidado" en este periodo, por lo cual solicita la intervención de la Junta como "órgano mediador" e insta a que esta administración asuma su "responsabilidad" a través de un diálogo con el Gobierno para mejorar la gestión con los ayuntamientos.

Sobre esta cuestión, De Fuentes, el portavoz de Vox, ha sostenido que por su trayectoria ha propuesto la creación de un "consorcio en lugar de un convenio", ya que a su juicio una propuesta de mayor envergadura es lo más "correcto para el ciudadano" frente a la situación actual de un "reino de taifas".

A continuación, Ferreira, portavoz del PSOE, ha denunciado que el actual modelo de bomberos es un "desastrey un pozo sin fondo" marcado por un "exceso de horas extras" que impide a los profesionales realizar "correctamente su trabajo", por lo que reivindica la postura de TLP para recuperar el convenio que el Partido Popular "rompió" y ha recordado que su grupo ya fue "adivino" de esta situación desde 2020.

El portavoz del PP ha puesto en valor en valor la labor del servicio de extinción de incendios que "prioriza por encima de todo" la prestación del servicio al ciudadano, y ha destacado el incremento del 50 por ciento en la actividad de este departamento como prueba de una respuesta "rápida y eficaz" y ha concluido con la defensa de un "modelo eficaz y responsable" por parte de la Diputación.