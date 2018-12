La Junta recurrirá ante el Supremo la sentencia sobre el modelo de atención residencial

Actualizado 11/12/2018 18:20:53 CET

VALLADOLID, 11 Dic. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Alicia García, ha anunciado este martes que la Junta de Castilla y León recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anula por segunda vez el modelo asistencial 'En mi casa' que, según ha asegurado, se mantendrá ya que en fallo no es firme y "no va a tener repercusión".

De este modo ha respondido García ante las críticas de la procuradora socialista Ana Muñoz de la Peña ante el segundo "jaque mate" del alto tribunal de Castilla y León al modelo residencial d ella Junta a la que ha acusado de gobernar "mal" y a golpe de decreto, "a escondidas y sin transparencia".

Tras reiterar el máximo respeto de la Junta a la sentencia del TSJ, García no ha dudado al afirmar que no comparte el fallo judicial que, según ha aclarado también, no entra en el modelo del Gobierno regional sino es una cuestión formal.