Pleno-PP acusa a la oposición de usar "un recurso tan ruin como la manipulación" para subir media décima en encuestas

PP a Vox: "La nada es más terrible que la ignorancia en acción"

El portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Ricardo Gavilanes, ha acusado este miércoles a los partidos en la oposición en Castilla y León de "usar un recurso tan ruin" como la manipulación y la ocultación de la verdad "para intentar subir media décima en las encuestas".

"Ustedes gritan sobre asuntos de los que los ciudadanos después no se quejan. Ustedes acusan pero los hechos no les respaldan y eso tiene un nombre, el oportunismo", ha zanjado Gavilanes que ve a la oposición de Castilla y León alejada de la realidad de los ciudadanos y en una estrategia de "populismo" y de "demagogia" de quienes sólo piensan en clave electoral.

En este sentido, ha rechazado lecciones por parte del Partido Socialista, al que ha acusado de haber "llevado al límite" la situación de la vivienda a nivel nacional al haber "dado alas" a la ocupación ilegal, por un lado, y de haber dejado a oscuras a todos los españoles con una gestión del apagón "totalmente ineficaz" y "con incompetencia, opacidad, silencio, falta de previsión y exceso de enchufes", por otro.

Asimismo, ha rechazado lecciones de un partido "que deja tirados de manera constante a miles de viajeros del AVE" y que "ha hundido la credibilidad del sistema ferroviario español".

Por otro lado, se ha dirigido brevemente a Vox, socio de Gobierno del PP en Castilla y León hasta el pasado mes de julio, para citar a Goethe, como ha hecho David Hierro, al que ha recordado: "La nada es más terrible que la ignorancia en acción".

"La política no puede construirse desde la exageración permanente. Los ciudadanos necesitan certezas y no eslóganes, necesitan gestión y no ruido", ha sentenciado el portavoz del Grupo Popular que ha reivindicado la gestión de la Junta de Castilla y León como constata, a su juicio, el Informe del Procurador del Común de 2024 según el cual casi el 57 por ciento de las quejas se dirigen a la administración local, es decir, a los ayuntamientos pequeños.

En este punto, ha abogado por seguir reforzando el municipalismo en Castilla y León con apoyo, con formación, con digitalización y con acompañamiento técnico. "No vale hablar sólo de los pueblos cuando estamos en elecciones", ha afirmado también.

Por otro lado, Gavilanes ha reconocido el "trabajo riguroso, completo y documentado" en el que se basa el Informe del Procurador del Común de 2024 y ha destacado el valor de esta institución propia "como una pieza fundamental del engranaje institucional de Castilla y León".

"Usted --Tomás Quintana-- y su equipo ejercen una función callada, pero fundamental para garantizar los derechos de los ciudadanos y, además, lo hacen con respeto institucional, con rigor técnico y con sensibilidad social", ha concluido Gavilanes que ha asegurado que el Grupo Popular valora sinceramente la labor y el compromiso del Procurador del Común, si bien no se ha referido en ningún momento de su intervención a las negociaciones para la renovación de este cargo, en funciones desde noviembre de 2022.