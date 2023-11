Pleno-PSOE y UP rechazan la PNL de PP contra los pactos con ERC y Junts y preguntan si CyL renunciará a la condonación

VALLADOLID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista y el procurador de Unidas-Podemos se han quedado solos este miércoles en el voto en contra de una PNL promovida por el Grupo Parlamentario Popular, que ha logrado sacar adelante el rechazo de las Cortes de Castilla y León a los acuerdos suscritos entre el Partido Socialista con ERC y con Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

"Estamos pidiendo al señor Sánchez que no levante muros, que no nos divida, que anteponga los intereses de España a siete votos", ha explicado la procuradora proponente, la 'popular' Paloma Vallejo, que ha parafraseado la canción 'Habla pueblo habla' --fue utilizada para alentar a la ciudadanía a participar en el Referéndum de 1976-- para clamar que nadie robe la palabra y que no se apague la voz.

"No nos van a callar, no nos van a silenciar, no nos vamos a resignar, no vamos a permitir que nadie decida por nosotros. El presente y el futuro de España es de todos los españoles", ha defendido la procuradora del PP que ha cargado contra un "chantaje" del acuerdo alcanzado con ERC y con Junts porque generará "españoles de primera y de segunda" ante lo que ha preguntado a los socialistas de Castilla y León si están dispuestos a que los castellanos y leoneses sean españoles de segunda.

Por otro lado, Vallejo ha aludido al libro 'Cómo mueren las democracias' en el que, según ha explicado, los profesores Daniel Ziblatt y Steven Levitsky llegan a la conclusión de que las democracias ya no terminan con un golpe militar o con una revolución y sí "con el lento y progresivo deterioro de las instituciones esenciales", como supone, a su juicio, haber unido el Ministerio de Presidencia y de Justicia en el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Desde la bancada socialista, la procuradora Rosa Rubio ha preguntado si el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, va a renunciar o no a la condonación de la deuda de Castilla y León que, según ha lamentado, fue "bastante perjudicada" por la decisión de la ex consejera de Economía y Hacienda Pilar del Olmo de no acogerse al FLA con lo que se perdieron 166 millones de euros en intereses "por endeudarse con entidades bancarias privadas".

PSOE CIFRA EN 31.600 MILLONES LO QUE HA LLEGADO DEL "MALÍSIMO SÁNCHEZ"

Rosa Rubio ha cifrado en 31.600 millones de euros el dinero que ha llegado a Castilla y León "con el malísimo Pedro Sánchez", lo que supone 8.600 millones de euros más que en la etapa de Mariano Rajoy, y ha preguntado qué ha hecho la Comunidad Autónoma con ese dinero, y ha defendido también que la posición del PSCL sobre la financiación autonómica sigue siendo la misma, "irrenunciable e inamovible", y ha suscrito "punto por punto" el Acuerdo de 2016.

"Señor de la Hoz, usted que lleva sentado en estas Cortes casi más tiempo que nuestro Estatuto ¿cómo trae hoy aquí esta proposición no de ley para exigir a un Gobierno que se oponga a un acuerdo entre dos partidos políticos? ¿Esto qué es?", ha ironizado Rubio que ha pedido al PP que deje de "soliviantar" un país que "se rompe España pero no mucho (en alusión al repunte de la Bolsa)". Y en el mismo tono irónico ha aconsejado a los 'populares' que "tomen mucha fruta" ya que "facilita las digestiones".

En el mismo sentido, el procurador de Unidas-Podemos, Pablo Fernández, ha llamado al PP a "ceñirse" a los asuntos de Castilla y León donde, según ha lamentado, los 'populares' llevan "décadas" promoviendo y generando la "desigualdad" en una Comunidad donde hay provincias de primera y de segunda.

"Aplíquense ustedes el cuento", ha recomendado Fernández ante la "hipocresía", a su juicio, de la PNL del PP, al que ha recordado que cuando tuvo mayoría absoluta no modificó "ni una coma de un sistema de financiación autonómica que no es beneficioso para Castilla y León", y ha reprochado que ahora sólo busque dar "rienda suelta a su frustración y a su rabia" por no haber conseguido gobernar España.

Sin embargo, el portavoz del Grupo Mixto y procurador por Valladolid, Francisco Igea, se ha opuesto al acuerdo entre PSOE, ERC y Junts desde el convencimiento de que es "cualquier cosa menos de izquierdas". Es tan poco de izquierdas que el propio Partido Socialista lo defiende comparándose con Aznar", ha ironizado Igea que se ha referido a "un escándalo de magnitudes bíblicas" para sentenciar: "Ustedes --los socialistas-- ya no cantan la internacional, cantan la plurinacional, y eso es otra cosa".

Finalmente, en el caso del Grupo Parlamentario UPL-Soria ¡Ya!, el leonesista Luis Mariano Santos, que se ha mostrado en contra de la amnistía y "de cualquier pacto que significa un reparto de la financiación que sea injusto e insolidario", ha aconsejado al PP que "se lo haga mirar" ya que lleva 36 años "repartiendo inversiones de forma discriminatoria y crucificando" a una serie de territorios de Castilla y León.

Y el procurador de Vox Francisco Javier Carrera Noriega ha augurado que con el nuevo Gobierno de coalición entre PSOE y Sumar subirán los impuestos a las personas y a las empresas y se romperá el principio de la caja única de la Seguridad Social tras haber pactado "con los herederos de los asesinos de ETA" y haber acordado dar la amnistía "a un golpista cobarde que huyó en el maletero de un coche para no ser detenido después de dar un golpe de Estado en octubre de 2017".

"Si acabar con la igualdad, la solidaridad y la separación de poderes para seguir malgobernando no es dar un golpe de Estado, ya nos dirán sus señorías socialistas qué es", ha exclamado el procurador de Vox.