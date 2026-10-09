El Pleno de Salamanca aprueba que la línea 15 de autobús urbano funcione también fines de semana y festivos

SALAMANCA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Pleno del Ayuntamiento ha aprobado este viernes la modificación del contrato con Salamanca de Transportes con el fin de que la línea 15 de autobús amplíe su servicio a sábados, domingos y festivos.

El cambio entrará en funcionamiento entre finales de octubre y principios de noviembre, a la espera de que se firme la adenda al contrato. Los sábados, los autobuses de la línea harán su recorrido entre las 8.15 y las 22.35 horas, con un paso cada 30 minutos y 60 expediciones a lo largo del día.

Los domingos y festivos el servicio empezará a las 9.45 horas, pero mantendrá la misma frecuencia y la misma hora de cierre, con un total de 54 expediciones, tal y como han asegurado desde el Ayuntamiento.

La línea 15 conecta los barrios de Capuchinos, Pizarrales, Barrio Blanco y El Carmen con el complejo hospitalario y el campus universitario. A partir de esta modificación, permitirá que sus vecinos lleguen en autobús a ambos destinos cualquier día de la semana.

La modificación tendrá un coste máximo de 118.659,99 euros al año, una cifra que puede oscilar según los festivos que caigan en sábado. Hasta que termine el contrato, el 31 de mayo de 2033, el desembolso máximo será de 871.178,26 euros.