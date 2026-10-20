Pleno-UPL pide profesionales de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica para atender la realidad del CEIP Peñalba

VALLADOLID 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La procuradora de UPL Rosa María Quintanilla ha exigido este martes la implantación inmediata con carácter extraordinario y a jornada completa de profesionales de audición y lenguaje y de pedagogía terapéutica en el CEIP Peñalba para poder atender las necesidades reales del alumnado.

Quintanilla ha explicado que en el aula unificada de Infantil hay 16 alumnos de entre 3 y 4 años entre los que hay tres niños que presentan necesidades educativas especiales con trastorno del espectro autista en su grado máximo de afectación.

"La inclusión real no consiste en amontonar niños en un aula y colgarse la medalla de la integración, la inclusión pasa por dotar de forma extraordinaria de recursos", ha defendido la procuradora de UPL que ha acusado a la Junta de "camuflar el desmantelamiento de la escuela rural con verdades a medias" mientras "desatiende a la realidad humana y pedagógica en el aula".

"Den a esos niños los recursos que necesitan y devuelvan, por favor, la dignidad a la comunidad educativa del CEIP Peñalba", ha insistido Quintanilla.

La consejera de Educación, María Pardo, ha afeado a la leonesista que aprovechase una pregunta genérica sobre la inclusión y la atención de los alumnos con necesidades educativas específicas para hacer un reproche sobre la situación concreta del CEIP Peñalba y ha asegurado que si la Junta se ha equivocado en algún caso lo va a rectificar.

Dicho esto, ha defendido que la Junta realiza un "esfuerzo bastante extraordinario" para dotar a los centros educativos de recursos humanos, materiales y profesionales, "todos los que sean necesarios para garantizar una educación no solamente de calidad, sino, en este caso, inclusiva y también adaptada a las necesidades de cada alumno", ha incidido.