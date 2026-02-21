Podemos apela al "cambio" en CyL tras décadas de "destrozo" de la Sanidad por parte del PP de Mañueco

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, junto a la secretaria general de la formación 'morada', Ione Belarra, y el secretario autonómico, Miguel Ángel Llamas - EUROPA PRESS

VALLADOLID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

La eurodiputada y secretaria política de Podemos, Irene Montero, ha apelado al "cambio" en Castilla y León con motivo de las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo ante un presidente de la Junta, el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que "destroza" la Sanidad con sus políticas y la "privatiza" a costa de los impuestos de los ciudadanos.

Lo ha hecho en declaraciones a los medios en el marco de la concentración convocada por medio centenar de organizaciones plataformas por el "deterioro" de la Sanidad en la Comunidad, donde ha estado acompañada por la secretaria general de la formación 'morada', Ione Belarra, y el secretario autonómico, Miguel Ángel Llamas.

"La ciudadanía se tiene que dar cuenta de que no puede seguir con un gobierno del PP que utiliza los impuestos para entregar la Sanidad a sus amigos y hacer negocios a costa del malestar de mucha gente que ya no puede vivir donde quiere vivir porque no hay consultorios", ha expresado la secretaria política de Podemos.

Por ello, ha hecho énfasis en la necesidad de un "cambio" en la Comunidad y Podemos va a "pelear" por ese cambio en la medida en que los grandes derechos se han conseguido cuando, "a pesar de que las cosas parezcan muy difíciles, alguien se anima y dice sí se puede, hay que conseguirlo".

"Eso es lo que hay que transmitir a la gente, que por difícil que parezca, con nuestro voto y con nuestra movilización, podemos conseguir que las cosas cambien, aunque parezca imposible", ha aseverado, para después incidir en que, precisamente, esa ha sido la historia de Podemos.

A este respecto, ha instado a los ciudadanos a que "dejen de votar a quien destroza sus vidas y que apueste por un cambio para que haya gente en las instituciones que pueda cuidar la Sanidad y los servicios públicos" después de "tantas décadas de destrozo del PP".

"MALTRATO" A LA SANIDAD

El secretario autonómico de Podemos, Miguel Ángel Llamas, ha criticado el "maltrato" que sufre la sanidad en la Comunidad bajo el gobierno del 'popular' Alfonso Fernández Mañueco, que la "destroza" con sus políticas.

En este sentido, ha enumerado los problemas que afronta la sanidad en Castilla y León: "Listas de espera sean eternas, el cierre de consultorios en el medio rural y el problema estructural de privatizaciones, falta personal y condiciones precarias".

Por ello, ha subrayado que es "fundamental poner pie en pared y defender la sanidad pública", un punto en el que ha asegurado que Podemos "sale a disputar las próximas elecciones autonómicas con la sanidad pública como bandera".

"Somos la opción que más defiende la sanidad pública y lucha para desprivatizar la sanidad y de aquí al 15 de marzo vamos a trasladar el mensaje de que no se puede seguir con este camino del destrozo de la sanidad", ha concluido.