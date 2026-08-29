Podemos CyL advierte del "racismo subyacente" en las movilizaciones convocadas por PP y Vox el 2 de septiembre por Ceuta

VALLADOLID, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podemos Castilla y León ha advertido del carácter "racista y xenófobo" que subyace en las movilizaciones convocadas por Vox, con el apoyo del Partido Popular, para el próximo 2 de septiembre, y reclama que cualquier respuesta ante la situación de Ceuta parta de la premisa fundamental de que se trata de una "crisis humanitaria que ha dejado víctimas mortales y familias que todavía desconocen el paradero de sus seres queridos".

La "llegada desesperada de miles de personas a Ceuta no puede analizarse al margen de las políticas migratorias y de externalización de fronteras desarrolladas durante años por España y la Unión Europea", ha señalado la formación morada a través de un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, Podemos ha remarcado que la responsabilidad política debe centrarse en investigar las circunstancias que han provocado esta tragedia y en acabar con unas políticas de externalización de fronteras que trasladan el control migratorio a terceros países y generan situaciones previsibles de sufrimiento y muerte.

En este contexto, resulta "especialmente preocupante" que determinadas fuerzas políticas pretendan utilizar una crisis humanitaria y el sufrimiento de la población de Ceuta para "alimentar discursos de odio contra las personas migrantes".

Esta manifestación convocada por Vox y el PP es "otra muestra más de racismo institucional cuyo único objetivo es el de asentarse en nuestras instituciones bajo el paraguas del odio", ha añadido el partido.