Podemos CyL reclama el nivel 3 de emergencia y acusa al PP de "política criminal" en la gestión de incendios

VALLADOLID, 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podemos Castilla y León ha registrado iniciativas en distintos ayuntamientos de la Comunidad para instar a que la Junta solicite al Gobierno de España la "declaración inmediata" del nivel 3 de emergencia ante la ola de incendios, al tiempo que ha acusado al Partido Popular (PP) de aplicar una "política criminal" en la gestión forestal.

Desde la formación han criticado una "política criminal del Partido Popular" que, a su juicio, ha derivado en una situación que los "años de recortes, privatizaciones y falta de previsión" han convertido el patrimonio natural de la Comunidad en "un polvorín".

En este marco, esta situación "obliga", según ha subrayado, a que el Ejecutivo central asuma la dirección y coordinación de todos los medios estatales, autonómicos y locales necesarios.

En esta iniciativa, Podemos Castilla y León, en colaboración con sus cargos municipales, ha señalado "de forma directa" al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al que acusan de haber "desmantelado el operativo público de extinción" y "fragmentado" el servicio en más de 35 contratos con empresas privadas, además de reducir "un 90 por ciento el presupuesto en prevención".

"No estamos ante una tragedia inevitable, sino ante la consecuencia directa de una gestión deliberada. Él es el arquitecto del desastre", han afirmado.

La formación ha recordado que ya habían advertido en las instituciones autonómicas sobre el riesgo de "abandonar lo público en la lucha contra el fuego", y han criticado que cuando reclamaban un operativo estable todo el año, Suárez-Quiñones lo calificaba de "absurdo y un despilfarro".

"Hoy, con tres fallecidos, varios heridos graves, miles de familias evacuadas y cientos de miles de hectáreas calcinadas, vemos el resultado de esas políticas", han lamentado, mientras han aseverado que "la negligencia del consejero es criminal".

Finalmente, el grupo político ha traslado su agradecimiento a los servicios de extinción por su "valentía y solidaridad infinitas", así como su pésame a las familias de los tres fallecidos y su apoyo a los brigadistas, miembros de la UME, voluntarios y vecinos afectados.