Podemos CyL traslada al Oberaxe las declaraciones "xenófobas" del alcalde de Medina del Campo (Valladolid)

Pide desplegar un plan de medidas para garantizar vivienda digna y servicios básicos de todos los trabajadores en la zona

VALLADOLID, 24 Jul. (EUROPA PRESS) -

Podemos CyL ha trasladado al Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (Oberaxe) las declaraciones "xenófobas" del alcalde de Medina del Campo (Valladolid), el 'popular' Guzmán Gómez, en las que "vincula la inmigración a la sensación de inseguridad".

El coordinador de Podemos CyL, Miguel Ángel Llamas, ha dirigido un escrito al Oberaxe para que lleve a cabo actuaciones específicas al objeto de recopilar y analizar información sobre el discurso "xenófobo" del regidor y su impacto mediático y en redes sociales.

"Aunque me critiquen me da igual pero no queremos ese tipo de personas en Medina. Son delincuentes y vamos a por ellos", son las declaraciones que Podemos Castilla y León atribuye al regidor en un comunicado recogido por Europa Press.

Precisamente, en su escrito Llamas ha sostenido que las declaraciones de este alcalde del Partido Popular "son del todo irresponsables en tanto que estigmatizan a las personas migrantes y agravan la ola racista que sufre España en las últimas semanas".

De hecho, ha remarcado que las personas migrantes en Medina del Campo y en otros lugares trabajan y viven en condiciones de "extrema precariedad y vulnerabilidad", razón por la que ha apuntado que las administraciones públicas deberían trabajar para garantizar sus derechos y "erradicar los discursos xenófobos".

Por todo ello, Podemos Castilla y León considera que en Medina del Campo "no existe un problema de inseguridad, sino de vulneración de derechos de las personas migrantes".

Para Miguel Ángel Llamas, la Junta debería ejercer sus competencias en materia de acogida a las personas migrantes, una política pública que tiene por "completo abandonada" y ha considerado necesario que el Ejecutivo autonómico, en colaboración con el Ayuntamiento, despliegue un plan de medidas dirigido a garantizar el derecho a una vivienda digna y el acceso a los servicios básicos de todas las personas que trabajan en la zona.

Finalmente, la formación morada también ha solicitado a la Inspección de Trabajo que redoble sus esfuerzos para prevenir la vulneración de los derechos laborales de las personas migrantes que trabajan en el campo.