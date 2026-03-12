Podemos denuncia la "inacción" del Gobierno y ofrece su plan "anti-Trump" para paliar efectos del conflico: "Van tarde"

Archivo - Imagen de archivo de Pablo Fernández. - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización y portavoz de Podemos, Pablo Fernández, ha señalado al Gobierno de España por ir "muy tarde" a la hora de implantar medidas para paliar los efectos del conflicto en Irán, por lo que ha emplazado a llevar al Consejo de Ministros su "plan anti-Trump" ante la "inacción" del Ejecutivo.

En declaraciones realizadas en Valladolid en un acto de partido encuadrado en las elecciones de Castilla y León de este domingo, el dirigente de la formación morada ha señalado la "inacción total" del Gobierno ante el encarecimiento de la energía y los productos básicos.

Fernández ha denunciado que el Gobierno "va muy tarde" en la implementación de medidas que frenen las consecuencias económicas de los conflictos internacionales. El portavoz ha asegurado que los efectos de las guerras provocadas por el presidente estadounidense, Donald Trump, "ya se están sufriendo a día de hoy" sin que el Consejo de Ministros haya adoptado soluciones.

Entre las propuestas que su formación ya ha remitido al Ejecutivo, Podemos ha demandado establecer un tope al precio del gas y de los alimentos, así como la congelación de las tarifas de la luz. Asimismo, el dirigente ha defendido la nacionalización de Repsol para que la compañía opere bajo "criterios de interés general" y no "especulativos". El plan incluye también la creación de supermercados públicos y una moratoria de desahucios que sea "verdaderamente eficaz".

Fernández ha calificado de "incomprensible" que el Gobierno no haya tomado medidas sociales en las últimas semanas ante el incremento del precio de la gasolina y la energía. "Vivimos siempre esperando a que el Gobierno tome una medida que al final nunca acaba de tomar", ha reprochado el portavoz, quien ha tildado de "increíble" que en las últimas reuniones del Consejo de Ministros no se haya actuado para proteger a la población.

Respecto a la posibilidad de que la vicepresidenta segunda del Gobierno traslade alguna de estas iniciativas a la próxima reunión del gabinete, el representante de Podemos ha insistido en que "van tarde" y ha propuesto la celebración de un Consejo de Ministros extraordinario este mismo viernes. "Instamos y urgimos al Gobierno a que tome medidas inmediatas", ha subrayado.

Finalmente, el portavoz ha lamentado que el Ejecutivo central se vea "incapaz" de tener iniciativa política propia. Por este motivo, ha reiterado que han enviado su paquete de medidas al Gobierno con la esperanza de que sean aceptadas para paliar la crisis provocada por la situación en Oriente Medio. "Ya que ellos no hacen nada por iniciativa propia, que adopten las medidas que desde Podemos les estamos remitiendo", ha concluido.