Podemos exhibe el camión 'Demoliciones Mañueco' para criticar que "destroza" y "privatiza" los servicios públicos

De izquierda a derecha, el candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas; la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, y el secretario de Organización de la formación, Pablo Fernández. - EUROPA PRESS

VALLADOLID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha sacado a la calle un camión de 'Demoliciones Mañueco' que recorrerá las calles de la Castilla y León para criticar al presidente de la Junta porque "destroza" y "privatiza" los servicios públicos y se "carga" todo lo que "hace posible la vida".

La formación ha mostrado este vehículo junto a la sede de la Consejería de Sanidad, en Valladolid, donde la diputada y secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha mostrado su apoyo al candidato de Podemos-Alianza Verde a la Presidencia de la Junta, Miguel Ángel Llamas, junto al secretario de Organización del partido, Pablo Fernández.

"El gobierno de Mañueco está destrozando y privatizando los servicios públicos", ha señalado Llamas, quien ha criticado al presidente de la Junta y candidato del PP a la reelección, Alfonso Fernández Mañueco, por llevar a cabo estas prácticas, de las que ha puesto como ejemplo el operativo de prevención y extinción de incendios, que está "enormemente privatizado".

Llamas ha asegurado que el Gobierno de Fernández Mañueco ha causado "graves daños" con el "abandono del territorio" y ha afirmado que, frente a sus "demoliciones", Podemos representa una "alternativa", la defensa del derecho a la vivienda, de los servicios "completamente" públicos y la defensa del territorio "frente a esos megaproyectos tóxicos como las macrogranjas o las plantas de biogás".

Además de tener un proyecto que "amplía y blinda a lo público", ha agregado que Podemos tiene algo que le caracteriza como "la fuerza de la valentía", lema de campaña de la coalición.

En este sentido, ha asegurado que en los últimos años Pablo Fernández ha sido "la voz de quienes no tienen voz" y de defensa de lo público en las Cortes y se ha comprometido a ser la fuerza política que se atreve a "decir la verdad" e impulsar "el cambio que anhela la sociedad de Castilla y Le para echar al Partido Popular de la Junta de Castilla y León tras 40 años de demoliciones".

Por su parte, Ione Belarra ha explicado que el camión 'Demoliciones Mañueco' es la manera "más visual" y "más evidente" de sintetizar lo que pasa en Castilla y León.

"Y es que es evidente que el señor Mañueco y el Partido Popular se están cargando todo lo que hace posible la vida, principalmente los servicios públicos, la educación, el sistema de atención a domicilio, a través de privatizaciones, a través de recortes, pero particularmente la sanidad pública", ha añadido.

"CORRUPCIÓN LEGAL"

A este respecto, la diputada ha calificado de "indecente" que haya listas "interminables", la falta de profesionales, cómo se "desvía" dinero de la sanidad pública a la privada, en lo que considera que es "corrupción legal", con una inversión en Atención Primaria que recibe el 17 por ciento de la financiación, cuando ha recordado que los datos europeos apuntan a la necesidad de hacerlo en un 25 por ciento.

A su juicio, el PP se "carga" las posibilidades de que se pueda vivir en Castilla y León pero no como un "objetivo subsidiario", sino porque "les sobra" la gente y no quieren que viva en Castilla y León porque así es "mucho más fácil imponer macrogranjas, plantas de biogás, placas solares".

"Porque para eso es para lo que quiere en esta tierra, para extraerle toda la riqueza, para abusar de sus recursos naturales y para eso la gente les sobra", ha añadido Ione Belarra, quien ha aseverado que no necesitan que haya centros médicos, escuelas o sistemas de cuidados que permitan a la gente envejecer hasta sus últimos días en Castilla y León.

Así, ha afirmado que Podemos es todo lo "contrario" porque quieren "cuidar la vida", hacer una "política de vida" frente a la de "muerte" que hace el Partido Popular, que ha calificado de "muy evidente" este verano con los incendios.

"La alternativa a este Partido Popular, la única izquierda valiente que va a hacer lo que hay que hacer, no hay más que ver el trabajo que ha hecho Pablo Fernández estos años en las Cortes, la única izquierda valiente que va a poder hacer frente a este Partido Popular va a ser Podemos", ha agregado.

