Podemos llegará "hasta el final" para poder estar en los debates y critica la "interpretación errónea" de la norma

VALLADOLID 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Podemos-Alianza Verde a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Miguel Ángel Llamas, ha asegurado que su formación política llegará "hasta el final" para poder estar en los debates electorales que tendrán lugar los días 5 y 10 de marzo y ha cargado contra la "interpretación errónea" de la norma por parte de la Junta Electoral Central (JEC).

Miguel Ángel Llamas se ha pronunciado de este modo a preguntas de los periodistas tras conocerse que la JEC ha confirmado la decisión de la Junta Electoral Autonómica y ha desestimado los recursos interpuestos UPL, Soria ¡Ya!, En Común y Podemos-Alianza Verde y ha rechazado la participación de estos cuatro partidos en los debates electorales.

"Vamos a agotar todas las posibilidades de recursos, vamos a llegar hasta el final para lograr estar en esos debates", ha aseverado Llamas que ha considerado "vergonzoso" que se excluya de los debates a formaciones políticas que tienen representación parlamentaria --las Cortes de Castilla y León han estado conformadas por cinco grupos políticos y por ocho partidos políticos--.

"Los debates sin los partidos que tienen representación parlamentaria están adulterados, no expresan el pluralismo de la sociedad de Castilla y León", ha insistido el candidato de Podemos-AV que ha argumentado que la normativa autonómica no puede acabar "con el pluralismo que tiene que haber en cualquier sociedad democrática".

Llamas ha reivindicado que las propuestas de Podemos-AV "son sólidas" y están basadas en "un análisis muy trabajado" de lo que pasa en Castilla y León. "Tenemos la confianza de que si podemos estar en esos debates nos va muy bien el nivel electoral. Yo creo que precisamente por eso hay mucha gente interesada en que Podemos no participe en los debates", ha apuntado al respecto para insistir en que Podemos "puede ser el revulsivo que necesita la izquierda para provocar el cambio en Castilla y León".



