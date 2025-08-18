Podemos registra en el Ayuntamiento de Salamanca la petición de "declaración inmediata" del nivel 3

SALAMANCA 18 Ago. (EUROPA PRESS) -

Podemos Salamanca ha registrado en el Ayuntamiento de Salamanca una iniciativa para instar a que la Junta solicite al Gobierno de España la "declaración inmediata" del nivel 3 de emergencia ante la ola de incendios.

Por otro lado, la formación salmantina han criticado una "política criminal del Partido Popular" que, a su juicio, ha derivado en una situación que los "años de recortes, privatizaciones y falta de previsión han convertido el patrimonio natural de la Comunidad en un polvorín".

Esta situación "obliga" a Podemos, según ha subrayado la formación salmantina en un comunicado recogido por Europa Press, a que "el Ejecutivo central asuma la dirección y coordinación de todos los medios estatales, autonómicos y locales necesarios".

En esta iniciativa, Podemos Castilla y León, en colaboración con sus cargos municipales, ha señalado "de forma directa" al consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, al que acusan de haber "desmantelado el operativo público de extinción y fragmentado el servicio en más de 35 contratos con empresas privadas, además de reducir un 90 por ciento el presupuesto en prevención".

"No estamos ante una tragedia inevitable, sino ante la consecuencia directa de una gestión deliberada. Él es el arquitecto del desastre", ha añadido.

"ABANDONO"

Podemos ha recordado que ya habían advertido en las instituciones autonómicas sobre el riesgo de "abandonar lo público en la lucha contra el fuego" y ha criticado que cuando reclamaban un operativo estable todo el año, "Suárez-Quiñones lo calificaba de absurdo y un despilfarro".

"Hoy, con tres fallecidos, varios heridos graves, miles de familias evacuadas y cientos de miles de hectáreas calcinadas, vemos el resultado de esas políticas", han lamentado, mientras han aseverado que "la negligencia del consejero es criminal".

Finalmente, el grupo político ha traslado su agradecimiento a los servicios de extinción por su "valentía y solidaridad infinitas", así como su pésame a las familias de los tres fallecidos y su apoyo a los brigadistas, miembros de la UME, voluntarios y vecinos afectados.