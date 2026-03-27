Un poemario de María Ángeles Álvarez y una novela de Benjamín G. Rosado premio 'ex aequo' de la Crítica de CyL

Un momento del anuncio de los premiados a la Crítica de Castilla y León. - JCYL

BURGOS 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El jurado del Premio de la Crítica de Castilla y León, que convoca la Junta de Castilla y León a través del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua, ha fallado hoy, en el Palacio de la Isla de Burgos, otorgar el Premio de la Crítica de Castilla y León 2025, con carácter 'ex aequo', al poemario 'El dolmen' (Cuadernos del Laberinto), de la arqueóloga y escritora abulense María Ángeles Álvarez, y a la novela 'El vuelo del hombre' (Seix Barral), del también abulense Benjamín G. Rosado.

Así lo ha anunciado la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, una vez finalizadas las deliberaciones del jurado, integrado por periodistas, profesores universitarios y críticos literarios, detalla la Junta a través de un comunicado.

Mar Sancho ha destacado que no había sido "fácil" para el jurado tomar una decisión, dada la "calidad literaria" de los libros finalistas: "Cada obra es una muestra de valentía, sensibilidad e inspiración; un testimonio del poder de la palabra para emocionar y conmover; a la par que un ejemplo del buen hacer de las editoriales de Castilla y León, con varios títulos entre los finalistas y dos ganadores, que difunden las creaciones literarias de nuestra tierra y además internacionalizan la obra de nuestros escritores", ha apuntado.

El poeta Carlos Aganzo, miembro del jurado, ha elogiado 'El dolmen', al que ha definido como un libro "prodigioso y unitario, un libro completo que habla de arqueología y que recurre a la piedra como imagen simbólica, que ofrece una cierta trascendencia que va más allá y que ha deslumbrado a todos".

De este modo, el título recoge la experiencia de la autora como arqueóloga y, al mismo tiempo, su relación personal con el mundo y con la espiritualidad. A través de un lenguaje contenido y mistérico, el texto funde la experiencia íntima de la excavación con la de aquellas comunidades que utilizaron los dólmenes para buscar a los suyos un lugar en el más allá, y conduce a un tiempo remoto marcado por el frío, la soledad y el desamparo, cuando comenzaba a intuirse la idea de lo sagrado, señala la Junta.

'El vuelo del hombre', del también abulense Benjamín G. Rosado, constituye un "componente metaliterario y es una reflexión sobre el propio acto de narrar", en opinión de Francisca Noguerol (Universidad de Salamanca), y miembro del jurado, quien ha recalcado que se trata "de un canto de amor a la literatura; se trata de un texto que es capaz de anticipar la realidad, que habla de la imaginación y de la propia capacidad que tenemos de trascender la realidad a través de los libros".

En esta novela, el interés por la acción va creciendo desde que el protagonista en primera persona, Diego Marín, viaja a Valparaíso para visitar al viejo profesor Néstor Castro, que desarrolló sus teorías sobre el origen del lenguaje en El vuelo del hombre, que da título y tema a la novela, materia ficcional que es a la vez símbolo del afán humano de superación.

A medida que el personaje se mueve en distintos escenarios, Valparaíso, Nueva York o Mitú (Colombia) se manifiesta que el tema de la novela no es otro que el proceso de escritura de la misma, añaden desde la Junta.

FINALISTAS

Además de los ganadores, han formado parte de la lista de finalistas los siguientes libros: 'Trumpsilvania', Luis Artigue (Eolas); 'Sostener el cielo', Fernando Conde (Ars Poética); 'La isla de Garibaldi', Cristina Fanjul (Eolas); 'Fragmentario', Rodrigo Martín Noriega (Editorial Difácil); 'Hebras de sílabas', José Luis Puerto (Reino de Cordelia); 'Los restos', David Refoyo (Editorial Dieciséis); 'Lo que perdieron los héroes', Sonsoles Sánchez-Reyes (Cuadernos del Laberinto), y 'Volver a casa', Rut Sanz Montaña (Editorial Páramo)

El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua ha difundido los libros finalistas en más de 50 librerías de Castilla y León y en bibliotecas públicas mediante un cartel que incluía las portadas de los títulos y un código que ha permitido acceder a través de un dispositivo móvil a la reseña de cada libro. Este sistema de divulgación ha facilitado el acercamiento de los libros finalistas a un público amplio y diverso.

La entrega del premio tendrá lugar el día 6 de junio en el Círculo de Recreo de Valladolid, y reunirá, en un acto público, a lectores, autores, críticos y representantes del sector editorial. Una celebración de la literatura, la creatividad y la proyección de los escritores de la Comunidad.