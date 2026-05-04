Los poemas de Lorca se convierten en danza este jueves en el ballet 'Romance sonámbulo' que acogerá el Auditorio de León

El Auditorio de León acogerá el ballet 'Romance sonámbulo', sobre poemas de Federico García Lorca. - AYUNTAMIENTO DE LEÓN

LEÓN 4 May. (EUROPA PRESS) -

Los poemas de Federico García Lorca llegarán este jueves, día 7 de mayo a las 20.30 horas al escenario del Auditorio Ciudad de León transformados en danza de la mano del ballet español 'Romance sonámbulo', de la compañía de Antonio Najarro.

El espectáculo está incluido en la programación de Artes Escénicas del Auditorio Ciudad de León y enmarcado en el programa 'León Danza', que conmemora el Día Internacional de la Danza, impulsado por la Concejalía de Acción y Promoción Cultural del Ayuntamiento de León.

'Romance sonámbulo' es un ballet en cinco cuadros sobre poemas de Federico García Lorca; una función con música en directo que reúne otros poemas nocturnos de Lorca, desde los versos de juventud en 'Libros de poemas' hasta los de 'Diván del Tamarit'.

El espectáculo se divide en cinco cuadros: 'Aire nocturno', 'Amor imprevisto', 'Conjuro', 'Romance sonámbulo' y 'El poeta dice la verdad', según ha informado a Europa Press en un comunicado el Ayuntamiento de León.

Los bailarines y bailarinas encargados de dar vida a estas escenas son Lidia Gómez, María Gómez, Alejandra de Castro, Cristina Carnero, Eva Jiménez, María Fernández, Daniel Ramos, Álvaro Brito, Álvaro Madrid, Alejandro Lara, Ethan Soriano, Javier Moreno y Diego Olmier; con África Paniagua como maestra de ballet y asistente de coreografía.

Los acompaña una plantilla de músicos de prestigio internacional que actúan en directo y con música original: Josés Luis Montón (guitarra), Thomas Potiron (violín), María Mezcle (cante), Juan Carlos Aracil (flauta) y Josué Barrés (percusión). La idea, dirección y coreografía son el coreógrafo Antonio Najarro y la dramaturgia de Alberto Conejero. Completan la ficha artística José Luis Montón (composición musical), Nicolas Fischtel (diseño de iluminación), Yaiza Pinillos (diseño de vestuario) y Emilio Valenzuela (video y proyecciones).

El precio de las entradas de la obra, incluida en el abono de adultos, es de 20 euros y se pueden adquirir tanto en la app como en el canal de venta online del Auditorio Ciudad de León, así como en taquilla cuatro horas antes del inicio de la función.

'Romance sonámbulo' son poemas atravesados por el rumor constante de surtidores, aljibes y pozos, y en los que el deseo aparece como una fuerza indócil. En este corpus se aprecia además la huella de las tres culturas que conformaron la Granada del poeta: la hispanoárabe, la judía y la cristiana.

Es un espectáculo de ballet español tan granadino como universal; tan íntimo como espectacular, que muestra a través de la danza la oscura belleza y la sensualidad perseguida de los poemas nocturnos de Lorca.