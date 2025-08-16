El poeta Muñoz Quirós ofrece este martes una charla sobre el "la identidad del paisaje castellano" en Monsalupe (Ávila)

El poeta José María Muñoz Quirós ofrece una conferencia sobre el "la identidad del paisaje castellano" en Monsalupe (Ávila) - DIPUTACIÓN ÁVILA

ÁVILA 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

El poeta José María Muñoz Quirós pronunciará el martes, 19 de agosto, a las 21.30 horas, la conferencia titulada 'Significado e identidad del paisaje castellano' en un acto que tendrá lugar en el salón municipal Corral de Cabras del municipio abulense de Monsalupe, dentro del ciclo anual que organiza la Institución Gran Duque de Alba (IGDA) en municipios de menos de 500 habitantes de la provincia.

Miembro de número de la Sección de Filología y Literatura de la IGDA, Muñoz Quirós ha subrayado que el paisaje es "parte esencial de la identidad de las personas y de la creación de los artistas, de la mirada de quien desea transformar la realidad", por lo que considera necesario "saber mirar en las raíces que han construido la historia de los hombres, su presencia y su obra".

El conferenciante ha recordado también la vinculación de Monsalupe con la figura del poeta Jacinto Herrero, quien estuvo allí sus primeros años de sacerdote, según un comunicado de la Diputación recogido por Europa Press.

"Junto a su labor pastoral se encuentra su labor poética con 'El monte de la loba' --significado de Monsalupe-- donde recoge un singular momento vital y creativo en el que se mezclan intensamente paisaje y vida, pensamiento y palabra, naturaleza y sentimiento", ha señalado.

Nacido en Ávila en 1957, José María Muñoz Quirós es catedrático de Lengua y Literatura, doctor en Teoría de la Literatura, presidente de la Academia de Poesía de Juglares de Fontiveros y director de la revista El Cobaya.

Autor de cuarenta libros, ha recibido premios como el Accésit del Adonais, en 1990; el Premio Nacional de Poesía Tiflos, en 1997; el Jaime Gil de Biedma, en 1998; el Internacional San Juan de la Cruz, en 2005; o el Ciudad de Salamanca, 2007, entre otros.