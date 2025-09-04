La policía acude a un comercio para detener a un supuesto ladrón y le ocupa 5 gramos de speed . - POLICÍA NACIONAL VALLADOLID

VALLADOLID 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Agentes de Policía Nacional han detenido en Valladolid a un varón como presunto autor de un delito contra la salud publica, tras hallarle una bolsa con speed cuando acudieron a un comercio donde estaba intentando cometer un hurto, según informaron a Europa Press fuentes policiales.

La detención se produjo durante la noche de este pasado martes cuando una llamada alertaba a la sala CIMACC 091 de que, en un establecimiento de la ciudad, vigilantes de seguridad tenían retenidas a dos personas por haber cometido un hurto.

Al lugar fueron comisionados dos indicativos uniformados de Policía Nacional, que rápidamente se personaron en el establecimiento, donde se entrevistaron con un vigilante de la empresa de seguridad. Este les relató que tenían retenidos a un hombre y una mujer por haber intentado llevarse varios efectos sin abonar, y fuera del establecimiento esperaba un tercer joven que iba con ellos, si bien este último sí había pagado lo que había adquirido en el comercio.

Los policías procedieron a identificar a los tres jóvenes y consultaron las bases de datos policiales por si tuvieran alguna requisitoria en vigor, con el resultado de que al varón que pretendía hurtar en el establecimiento le constaban antecedentes por tráfico de drogas.

Los agentes practicaron a los tres jóvenes un cacheo preventivo por si llevasen entre sus pertenencias algún otro artículo hurtado. En el cacheo localizaron al individuo con antecedentes por tráfico de drogas una bolsa de auto cierre que contenía una sustancia polvorienta blanca, que el joven reconoció a los policías ser speed.

Por todo esto, los agentes procedieron a la detención y traslado del hombre como presunto autor de un delito contra la salud pública. Una vez en dependencias policiales, la sustancia intervenida dio positivo al drogo test, resultando ser speed, con un peso superior a los cinco gramos.

Los investigadores tomaron declaración al detenido y tras finalizar las diligencias policiales y ponerlas en conocimiento de la autoridad judicial, el joven quedó en libertad con la obligación de comparecer ante el juez cuando lo requiera.